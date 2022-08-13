Увеличение смертности людей от сердечно-сосудистых заболеваний объясняется нехваткой углекислого газа на Земле

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13 августа 2022, 20:02 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сейчас мы наблюдаем климатические изменения во всем мире, катаклизмы стремительно нарастают. Почему горят леса и почему не удается погасить лесные пожары? Разрушение озонового слоя и увеличение температуры. На все эти вопросы ответил Владимир Леонидович Сывороткин, вулканолог, доктор геолого-минералогических наук в программе «Аллатра ТВ». Повышение количества углекислого газа – это однозначно природный процесс, мы живем сейчас в эпоху усиления планетарной дегазации, выделением из ядра Земли – главного хранилища наших газов, а главный газ планеты — это водород.



Сывороткин считает, что сейчас важно ученым всех областей объединиться в сложившейся климатической ситуации, человечество еще не сталкивалось с теми проблемами, которые предстоит пережить. Но, его мнение кардинально отличается от того, что нам предлагают «зелёные», а также Парижское и Киотское соглашение по климату.

Нарастает контрастность погодных аномалий, с этим сложно не согласиться. Но, вот, в определении их природы взгляды Сывороткина расходятся с теми, кто предлагает так называемую «зелёную энергетику. Этот учёный уже больше 30 лет занимается «Водородной теорией разрушения озонового слоя», которая основана на взаимодействии водорода и метана со стратосферным озоном. Эти газы поднимаются из глубин Земли и реагируют с озоном разрушая его. В 2005 году был проведен научный эксперимент на Кольском полуострове, который подтвердил теорию Сывороткина. Суть его состояла в том, что в центре места выхода газов был поставлен водородный датчик (который стоит на том же месте и сегодня) и поймать момент, когда будет разрушаться озоновый слой, тогда по теории Сыворотки должен был быть пик выбросов водорода. Именно это и случилось и продолжается по сей день. Так что наука знает точно, как и почему разрушается озоновый слой.

Эксперимент на Хибинах и замеры озонового слоя спутниками разных лет показывают явную корреляцию этого процесса. Сейчас уже для геологов совершенно очевидно, что места, где наблюдаются озоновые дыры – это места выхода водорода. Получается, что спутники, которые летают с 1980 годов и фиксируют озоновой слой, по которым составляются карты – это геологические карты дегазации Земли, по ним можно легко изучать обратный процесс по динамике изменений озоновых дыр. Сейчас никаких приборов фиксирующих дегазацию Земли нет, а тут открываешь интернет, смотришь ежедневные карты озонового слоя и понимаешь как сегодня на Планете из её недр выделялся водород.



Например, в Подмосковье, была зафиксирована небольшая озоновая дыра и стояла она с начала ноября и поэтому у нас было аномальное тепло. То есть разрушение озонового слоя приводит к локальному в рамках этой озоновой аномалии потеплению на несколько градусов и при этом падает давление.

Очень интересно рассмотреть Азорский антициклон, так называемую ячейку Галилея. Это, когда от экватора воздух поднимается теплый и влажный, добирается до верхов тропосферы, где он остывает и уже затем холодный, и сухой опускается на определенных широтах.

Самое интересное, что количество такого сухого воздуха маркируется и в южном, и в северном полушарии в местах развития пустынь. Метеорологи это тоже замечают и называют этот процесс усилением меридионального переноса, правда причин его возникновения они не знают. Как известно климатологи зачастую не учитывают данные геологов, а жаль…

Справедливости ради стоит заметить, что в России есть ученые, которые нашли объяснение этому явлению.

Но пониженное содержание озона несёт в себе такие же климатические изменения, как и повышенное. Озоновые дыры ведут к потеплению, а если озона много – холодно. И наблюдается третий озоновый алгоритм, погодных аномалий - на их стыке.

Именно там происходят опасные метеорологические явления. Ну в первую очередь это осадки: ливневые дожди, ледяные дожди зимой, смерчи, бури, ураганы и как результат - наводнения.

Одно из недавних таких явлений затопило Венецию в 2019 году, из-за ливневых дождей уровень воды поднялся до рекордной отметки в 187 см. А произошло это все, потому что положительная аномалия была над южной Европой и отрицательная - на территории России, а стык пришелся как раз на Италию и пошли ливневые осадки и Венеция оказалась под водой.

Существует озоновый алгоритм климатических аномалий, который показывает абсолютную надуманность антропогенной концепции влияния человека.

Повышение количества углекислого газа – это однозначно природный процесс, мы живем сейчас в эпоху усиления планетарной дегазации, выделением из ядра Земли – главного хранилища наших газов, а главный газ планеты — это водород.

Ну и суммы газов, в мантии к нему цепляется углерод и появляется метан и все это выбрасывается на поверхность. Поэтому на этом фоне и повышение содержания метана и углекислого газа укладывается в общую картину усиления глубинной дегазации Планеты. Человек здесь совершено не причём. То есть то количество углекислого газа, что он создаёт в процессе своей жизнедеятельности мизерно, по сравнению с тем, что выбрасывает сама планета из своих недр.



«Странно сейчас говорить, что человечество собралась бороться с углекислым газом. Он является главным кормильцем планеты, основой всех пищевых цепей, фотосинтеза, и влияет на размножение и жизнь растений», - говорит Сывороткин. Содержание углекислого газа 65 млн лет назад было в 15 раз больше, и содержание его в современной атмосфере по мнению советского учёного Вернадского мало и крайне недостаточно, такое мнение он выразил еще в 30-е годы прошлого столетия. А что мы видели, когда СО2 было больше на планете, динозавры были большими, растительность буйствовала.



Углекислый газ играет огромную роль во внутреннем метоболизме на клеточном уровне. Есть полезность углекислого газа и недостаток. 60% людей сегодня на нашей планете умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Владимир Леонидович Сывороткин считает, что это из-за недостатка СО2 в атмосфере, потому что, когда шло образование млекопитающих, образование человека все это было насыщено углекислым газом, намного превышающим сегодняшние объемы. И сейчас его настолько мало, что мы страдаем, потому что повышенное количество СО2 в крови способствует выталкиванию кровотока в клетки. А когда нет его, организм голодает от кислородного голодания. И вот парадокс, при недостатке углекислого газа в атмосфере наши клетки страдают от недостатка кислорода.



Одна из самых острых и нерешенных проблем во всем мире стало огромное количество лесных пожаров. И связь здесь прямая, там, где идет сильный выброс водорода возникает пожар. Да, да, имеется именно прямая связь между дегазацией водорода и лесными пожарами. У всех лесных пожаров есть определенные геологические адреса. В США это Калифорния, в России Забайкалье – рифтовая зона. Она представляет из себя глубинный разлом земной коры в континентальной части Евразии на протяжённость 1500 км. В местах, где в земле есть такие разломы, на поверхность выходит водород.

Основная естественная причина пожара при выделении водорода - это засуха, которая собственно и образуется по сценарию выделения водорода. Выброс водорода – разрушение озонового слоя провоцируют засуху, точнее втягивание антициклона.

Ну что тут еще бывает, с газами вытягивается радон, ионизируется воздух и образуются сухие грозы в местах дегазации.



Вернемся к водородному датчику на Кольском полуострове, который стоит там с 2005 года и фиксирует выбросы подпочвенного водорода каждые 5 минут, за которым следят местные коллеги из геологического института и снимают данные. Обработка данных фиксирует пики выбросов в Лунные циклы, а это полнолуние и новолуние.

17 или 18 тыс лет назад была катастрофа, связанная с таяниями ледников и поднятием уровня Мирового океана примерно на 120 метров. Следы этого мы сейчас можем увидеть в шельфовых полках. А в Библии зафиксирован как Библейский потоп 5000 лет назад, и отсюда возникает вопрос их было три, или один, но, передающийся эхом от Шумеров до Иудеев из поколения в поколение?

С дегазацией водорода из недр Земли и озоновым слоем в атмосфере это точно связано, но вот как в историческом прошлом определить, чем было вызвано это библейское наводнение, сказать очень сложно. Хотя есть один дегазационный признак, вот сейчас у нас тает лёд в Гренландии и в Антарктиде. И тают они снизу в верх, хотя по логике вещей должно быть наоборот. О чем говорил еще М.В. Ломоносов, что на Шпицбергене из-подо льдов вода ущельями течет вверх, а значит именно изнутри Земли тепло исходит.

В фотографиях Гренландских щитов, есть трещины, которые прямо, как будто измазаны углем или грязью, и все пропитаны сажей. Спрашивается - откуда? Некоторые «умники» говорят, что сажу заносит ветер от лесных пожаров. Но в слайдах хорошо видно, что это небольшие природные дегазационные трубы идущее со дна, а сажа – продукт естественных выбросов и укладывается она слоями на стенках этих труб со дна. Природные пожар здесь вовсе не при чём. Откуда сажа могла взяться, например, в вертикальных трещинах? Возьмём обычную дровяную печь. В её трубе оседает сажа. Ну откуда берется она, да из печки, конечно, также и в природных процессах дегазации Земли. Поэтому сажу и можно использовать как маркер мест усиления дегазаций.

Получается, если мы видим какие-то катастрофы на рубежах эпох, это все и были периоды усиления дегазации. А ведь помимо водорода шел выброс метана, аммиака, сероводорода, ну целый букет газов. И вот тогда происходит массовая гибель всего живого.

Это не первая угроза исчезновения человечества, но в данной фазе развития, мир впервые сталкивается с такой угрозой.

Для выживания людям необходимо нечто большее, чем борьба с пресловутым «углеродным следом».