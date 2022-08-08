Более половины крокодилов в мире в настоящее время находятся под угрозой исчезновения

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8 августа 2022, 12:52

Фото: www.stockvault.net

Новое исследование показало, что исчезновение крокодилов повлечет за собой разрушительные экологические последствия. Ученые из Оксфордского университета выявили, что более половины всех крокодилов находятся под угрозой исчезновения, сообщает «besjournals.onlinelibrary».

Антропогенное воздействие на глобальные экосистемы привело к крупным потерям видов во всем мире. Многие виды крокодилов считаются функционально вымершими во всех их исторических ареалах обитания.

По мере того, как виды становятся все более редкими и приближаются к исчезновению, они перестают выполнять функциональные роли в своих экосистемах, что может вызвать каскадные экологические воздействия.

Понимание функциональной роли видов в их экосистеме может помочь в экологических исследованиях и планировании сохранения. Однако популяции многих видов в настоящее время настолько истощены, что полевые исследования в большинстве или во всех местах прежнего появления часто невозможны.

Крокодилы функционально уникальны в своих пресноводных экосистемах и, как эктотермы, могут достигать более высокой плотности, чем эндотермические хищники эквивалентного размера. Это говорит о том, что крокодилы играют важную и незаменимую экологическую роль.

Например, крокодилы активно роют норы, которые становятся жизненно важными укрытиями и убежищами для других видов, а филиппинский крокодил контролирует популяции сельскохозяйственных вредителей.

Согласно выстроенным моделям, прогнозируют, что 32-38% крокодиловых, вероятно, будут потеряны в течение ближайшее 100 лет из-за потери среды обитания, охоты, прилова в рыболовных снастях и запруды рек.