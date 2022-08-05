Четыре человека тяжело ранены в результате удара молнии в США возле Белого дома

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5 августа 2022, 13:10

Фото: Соцсети

Четверо жертв — двое мужчин и две женщины — получили ранения в парке Лафайет, расположенном непосредственно за пределами комплекса Белого дома, сообщает Департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия США.

Офицеры Секретной службы и парковой полиции США стали свидетелями удара молнии и подбежали, и оказали первую помощь, сообщает «phys.org».

Инцидент произошел в четверг вечером во время сильной грозы, 4 августа. Молния ударила в четырех человек возле дерева, которое стоит в нескольких метрах от забора, окружающего резиденцию президента США.

Бригады скорой медицинской помощи были вызваны на место происшествия и доставили пострадавших в больницу с «критическими, опасными для жизни травмами».