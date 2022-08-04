Российская промышленность увеличила негативное воздействие на почву на 25 %

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4 августа 2022, 14:23

Фото: Соцсети

За 2021 год в России было нарушено 195,2 тыс. га земли - негативному индустриальному воздействию подверглось на четверть больше земель, чем годом ранее, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росприроднадзора.

При этом было рекультивировано на 30,9% больше площадей, чем в 2020 году - всего 139,8 тыс. га, и это рекордно высокое значение за весь период наблюдения. Однако общая площадь рекультивированных земель составила только 71,6% от нарушенных.

Нарушенные земли — это земли, которым в процессе хозяйственной деятельности был нанесен экологический ущерб, вследствие чего они утратили свои первоначальные свойства. Это может быть связано с нарушением почвенного покрова и гидрологического режима, образованием техногенного рельефа и другими последствиями производственной деятельности. Нарушение земель происходит при разработке месторождений полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, строительных и других работ, а также в результате загрязнения промышленными и бытовыми отходами.

В 2021 году площадь нарушенных земель по сравнению с предшествующим годом выросла на 25,8%, до 195,2 тыс. га, что соответствует уровню допандемийного 2019 года.

Больше всего земель за 2021 год было нарушено в Забайкальском крае - 42,6 тыс. га, основным негативным техногенным фактором стали лесозаготовительные работы. Также пострадали обширные площади в Ханты-Мансийском автономном округе (27,6 тыс. га; земли нарушались в основном в процессе строительных работ), Ямало-Ненецком автономном округе (14,4 тыс. га; нарушение земель было связано с разработкой месторождений полезных ископаемых, строительными и изыскательскими работами), Якутии (12,6 тыс. га; ущерб связан с разработкой месторождений, строительными и лесозаготовительными работами) и Красноярском крае (нарушено 9,2 тыс. га; большая часть земли пострадала в процессе разработки месторождений).

По масштабам восстановления нарушенных земель - рекультивации - в первую десятку вошли практически те же регионы, что лидировали и по нарушению земельного фонда. Так, больше всего земель в 2021 году удалось рекультивировать предприятиям в Забайкальском крае (40 тыс. га), Ханты-Мансийском автономном округе (22,9 тыс. га), Ямало-Ненецком автономном округе (9 тыс. га), Якутии (7 тыс. га), Кировской области (6,6 тыс. га), Амурской области (4,7 тыс. га), Иркутской области (4,2 тыс. га), Тюменской области (3,7 тыс. га), Башкортостане (3 тыс. га) и Магаданской области (2,8 тыс. га).

Более трех четвертей площади рекультивированных земель ушло под лесные насаждения (76,4%), также земли начали использовать для ведения сельского хозяйства (15,5%; из них 5,2% пришлось на пашню, 10,3% - на другие сельхозугодья), создания водоемов, рекреационных и природоохранных зон и для других целей (8,2%).