Шахтеры обнаружили самый большой розовый алмаз за более чем 300 лет

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29 июля 2022, 11:12

Фото: Lucapa Diamond Company Limited, ASX Announcement

Шахтеры в Анголе обнаружили массивный розовый алмаз, который может быть самым большим драгоценным камнем в своем роде, найденным за последние 300 лет. Алмаз, вероятно, станет самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным.

Розовый бриллиант, по оценкам, весит 170 карат, что делает его всего на 12 карат меньше, чем 182-каратный алмаз Дарья-и-Нур — самый большой розовый бриллиант в мире, который сегодня является частью иранских национальных драгоценностей, сообщает «live science».

Новый алмаз получил прозвище «Луло Роуз» в честь рудника Луло на северо-востоке Анголы, где он был найден.

Розовые алмазы относительно редки, и ученые до сих пор не уверены в явлении, которое придает этим камням их розовый оттенок.

В 1999 году шахтеры в Южной Африке обнаружили необработанный 132-каратный розовый алмаз, который позже был назван «Розовой звездой». В течение почти двух лет эксперты медленно вырезали и измельчали камень в 59-каратный драгоценный камень, а в 2013 году «Розовая звезда» была продана на аукционе примерно за 83 миллиона долларов, став самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным.

Ежегодно для ювелирных изделий добывается около 90 миллионов каратов необработанных алмазов, что приносит более 300 миллиардов долларов дохода во всем мире.

Однако условия добычи алмазов часто являются опасными, и отрасль связана с перемещением коренных народов, эксплуатацией рабочих, загрязнением окружающей среды, согласно докладу, опубликованному в 2018 году некоммерческой организацией Human Rights Watch.