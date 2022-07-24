«Сенсорная система» выявляет борющиеся экосистемы

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 июля 2022, 11:04

Фото: Соцсети

Новая «система зондирования устойчивости» может идентифицировать экосистемы, которые находятся под угрозой исчезновения, показывают исследования. Система использует спутники для выявления проблемных областей, в том числе тех, которые подвержены риску «переломных моментов», а также может измерять успех усилий по сохранению и восстановлению, сообщает «phys.org».

Устойчивые экосистемы обладают большей способностью восстанавливать потрясения, такие как засухи, пожары и наводнения, поэтому снижение устойчивости делает экосистему более уязвимой. Исследовательская группа, возглавляемая Институтом глобальных систем (GSI) в Университете Эксетера, разработала прототип системы зондирования. Его первоначальные результаты свидетельствуют о том, что глобальная средняя устойчивость снизилась за последние 20 лет.

«Определяя регионы, которые теряют устойчивость, эта система показывает нам, какие места нас должны больше всего беспокоить», - сказал директор GSI профессор Тим Лентон. «Это может поднять красный флаг, направляя действия по восстановлению устойчивости».

«Это особенно важно в местах, которые могут иметь переломный момент (порог, который вызывает необратимые изменения), таких как тропические леса Амазонки».

Недавнее исследование, проведенное командой GSI, показало, что тропические леса Амазонки теряют устойчивость — ситуация, «согласующаяся» с приближающимся переломным моментом, который может вызвать вымирание и превратить большую часть леса в саванну.

Новое исследование основано на регулярных измерениях нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI), чтобы увидеть, как экосистемы реагируют на изменяющиеся условия.

По результатам 20-летних измерений выявлена «выраженная» потеря устойчивости в Восточном Средиземноморье, Центральной Америке и Каатинга (северо-восточная Бразилия), все из которых испытывают длительную засуху.

Наиболее сильные тенденции снижения устойчивости наблюдаются в тропических и субтропических сухих широколиственных лесах, горных лугах и кустарниках.

Исследование «приблизилось» к Южной и Восточной Азии и выбрало примеры регионов, где устойчивость была потеряна: сухие лиственные леса в Индии, хвойные леса в Китае и «большая часть» монгольских степных лугов.