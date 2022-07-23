В Веллингтоне у трети птенцов попугаев кака обнаружен свинец в крови

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23 июля 2022, 11:58

Фото: www.stockvault.net

Как показало новое исследование токсичный металл присутствует как в образцах крови, так и в образцах яичной скорлупы новозеландской птицы, но, по-видимому, попугаи сформировали к нему иммунитет, пишет «Тhe guardian».

Кака — шумный, умный попугай с ярко-зеленым оперением и кроваво-красными пятнами под крыльями и грудью. Они особенно оживлены на рассвете и в сумерках, и некоторые веллингтонцы, как известно, проклинают их хриплые визги, в то время как другие наслаждаются их дерзостью.

Популяции птиц процветают в столице Новой Зеландии благодаря городскому эко-заповеднику Зеландия. Только число кака увеличилось на 250% всего за 10 лет, согласно отчету совета Веллингтона за 2021 год.

Но городская среда несет в себе риски, такие как краска, содержащая свинец, и исследователи начинают уделять больше внимания присутствию свинца в популяциях птиц, поскольку птицы вновь заселяют города.

Человеческая деятельность, вторгшаяся в мир природы, также вызывает проблемы со свинцом для дикой природы — наиболее известным примером является отравление свинцом калифорнийских кондоров, когда охотники оставляют боеприпасы во внутренностях туш.

Исследователи из Университета Мэсси отобрали 139 птенцов кака в Зеландии в течение двух сезонов в период с 2015 по 2017 год на наличие свинца в их крови.

Исследование обнаружило свинец у более чем трети цыплят и пришло к выводу, что токсин либо передавался через пищу родителя, либо что птенцы поглощали его через яичную скорлупу, где он также был обнаружен.

«Свинец является таким коварным токсином, и он имеет потенциал для долгосрочных эффектов», - сказал Адити Шрирам, ветеринар дикой природы и соответствующий автор статьи. «Это может нанести ущерб их развитию, поэтому обнаружение свинца у трети этих птенцов имеет большое значение».

Одно из ранних исследований Шрирама показало, что взрослые кака, скорее всего, подвергались воздействию свинца с окрашенных свинцом крыш домов Веллингтона. Теперь эти взрослые непреднамеренно передавали токсин своим птенцам.

Обнаружение свинца в яичной скорлупе было особенно тревожным, сказал Шрирам. «Воздействие свинца действует критически на периоды нейроразвития ... может фактически привести к долгосрочному когнитивному и неврологическому дефициту».

Большинство цыплят со свинцом в своих системах имели «более низкие уровни» воздействия свинца. Некоторые птенцы имели «высокие уровни», но Шрирам использовал эти термины свободно, потому что еще нет установленных параметров того, что считается высоким уровнем воздействия на птиц.

Несмотря на присутствие свинца, молодые кака сумели опериться, и их выживаемость составила 100%.

«Мы сделали набор неврологических тестов и несколько физиологических тестов ... и мы не нашли никаких аномалий», — сказал Шрирам. «Даже два птенца с тем, что мы считаем высоким уровнем воздействия — если бы вы привезли мне птицу в клинику с таким уровнем воздействия свинца, мы бы лечили ее от значительной концентрации свинца — даже они выжили».

Это заставило исследователей поверить, что — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — птенцы или этот вид птиц создали врожденный иммунитет к свинцу.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, причиняет ли свинец вред кака в долгосрочной перспективе, но до тех пор Шрирам призывает веллингтонцев быть ответственными опекунами с точки зрения воздействия городских токсинов.