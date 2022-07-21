До конца лета холодно больше не будет

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21 июля 2022, 20:16

Фото: Соцсети

Гидрометцентр России сообщает, что в Центральной России прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов завершается, сообщают «Метеовести».

В ближайшие дни климатический маятник качнётся в другую сторону, и инициатива в атмосфере начнёт постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит, погода возьмёт курс на возвращение лета.

В пятницу днём температура воздуха повысится до комфортных +23…+28°, а в выходные и вовсе потеплеет до +26…+31°, что на 3–4° выше положенного по многолетним наблюдениям. При этом обойдётся без существенных осадков.

До конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода.

Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведёт и ещё порадует нас солнцем и относительно жаркими днями.