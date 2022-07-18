Великобритания больше не холодная страна и должна адаптироваться к жаре, говорят климатологи

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18 июля 2022, 15:59

Фото: Соцсети

По словам ученых, Великобритания больше не является холодной страной, поскольку разрушение климата означает, что ранее никогда не приходящие тепловые волны, теперь регулярно наблюдаются на территории и убивают людей, сообщает «Тhe guardian».

На этой неделе температура 40 C была впервые предсказана Метеорологическим бюро, но климатические модели показывают, что эти погодные явления, как ожидается, станут более распространенными.

Климатологи призвали Великобританию быстро адаптироваться к экстремальной жаре или рисковать тысячами избыточных смертей.

Это включает в себя наличие стратегии удельного теплового риска, разработанной правительством, обновление жилищного фонда и обеспечение того, чтобы новостройки могли охлаждаться в жаркую погоду.

Боб Уорд, директор по политике и коммуникациям в Институте Грэнтема LSE, сказал: «Бывший премьер-министр проигнорировал неоднократные призывы создать национальную стратегию теплового риска, которая вовлекала бы все соответствующие правительственные ведомства в борьбу с растущей угрозой от тепловых волн».

Растущее внимание, уделяемое опасностям тепловых волн, подчеркивают проблему, с которой мы сталкиваемся в борьбе с растущими рисками изменения климата.

Великобритании пора перестать думать о себе только как о холодной стране, где любой приступ летнего солнца отмечается как возможность для посещения пляжей и мороженого. Тепловые волны — это смертельные экстремальные погодные явления, которые будут ухудшаться, по крайней мере, в течение следующих 30 лет. Мы должны адаптироваться и лучше защищать себя, особенно тех, кто наиболее уязвим к жаркой погоде.

Доктор Юнис Ло, климатолог из Института окружающей среды Кэбота Бристольского университета, сказала: «Климат значительно потеплел с 1976 года. У нас есть рекорд, восходящий к 1984 году, и 10 самых жарких дней произошли с 2002 года.

«Ранее немыслимые температуры теперь происходят. Раньше такого не случалось - это беспрецедентно. Нет никакого сравнения с 1976 годом – этот рекорд уже побит в 2019 году. Существует высокая вероятность сломать это снова в ближайшие пару дней. По определению это новые крайности».

Метеорологи с тревогой передали известие о палящей жаре. «Мы надеялись, что не дойдем до этой ситуации, но впервые в истории мы прогнозируем более 40 ° C в Великобритании», - сказал д-р Никос Кристидис, ученый по климатической атрибуции в Метеобюро.

«Существует большой риск дальнейших тепловых волн по всему миру до конца лета, и мы будем следить за этим очень внимательно».