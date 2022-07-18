Генетическая связь болезни Альцгеймера с расстройствами кишечника подтверждена

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18 июля 2022, 12:45

Фото: www.eurekalert.org, УНИВЕРСИТЕТ ЭДИТ КОУЭН

Первое в мире исследование Университета Эдит Коуэн (ECU) подтвердило связь между болезнью Альцгеймера (БА) с расстройствами кишечника, что может привести к более раннему выявлению и новым потенциальным методам лечения. Предыдущие обсервационные исследования предполагали связь между БА и расстройствами желудочно-кишечного тракта, но что лежит в основе этих отношений, было неясно - до сих пор. Сообщает «eurekalert.org».

БА разрушает память и способность к мышлению и является наиболее распространенной формой деменции. Она не имеет известных лечебных методов лечения и, как ожидается, затронет более 82 миллионов человек и обойдется в 2 триллиона долларов США к 2030 году.

В исследовании были проанализированы большие наборы генетических данных из AD и нескольких исследований расстройств кишечника - каждое из которых составляет около 400 000 человек.

Руководитель исследования доктор Эммануэль Адевуйи сказал, что это была первая всесторонняя оценка генетической связи между БА и множественными расстройствами кишечника.

Команда обнаружила, что люди с БА и расстройствами кишечника имеют общие гены, что важно по многим причинам.

«Исследование дает новое представление о генетике, стоящей за наблюдаемым сопутствующим возникновением БА и расстройств кишечника», — сказал доктор Адевуйи.

«Это улучшает наше понимание причин этих состояний и определяет новые цели для исследования, чтобы потенциально обнаружить заболевание раньше и разработать новые методы лечения обоих типов состояний».

«Эти результаты предоставляют дополнительные доказательства в поддержку концепции оси «кишечник-мозг», двусторонней связи между когнитивными и эмоциональными центрами мозга и функционированием кишечника», — сказал профессор Лоус.

Когда исследователи провели дальнейший анализ общей генетики, они обнаружили другие важные связи между БА и расстройствами кишечника, такие как роль, которую может играть холестерин.

Глядя на генетические и биологические характеристики, общие для БА и этих расстройств кишечника, можно предположить сильную роль для метаболизма липидов, иммунной системы и лекарств, снижающих уровень холестерина.

«В то время как необходимы дальнейшие исследования общих механизмов между состояниями, есть доказательства того, что высокий уровень холестерина может передаваться в центральную нервную систему, что приводит к аномальному метаболизму холестерина в мозге.

Есть также доказательства того, что аномальные липиды крови могут быть вызваны или усугублены кишечными бактериями (H.pylori). Например, повышенный уровень холестерина в мозге был связан с дегенерацией мозга и последующими когнитивными нарушениями.

Связь холестерина может оказаться жизненно важной при лечении БА в будущем.

Хотя в настоящее время нет известных лечебных методов лечения, результаты исследования показывают, что лекарства, снижающие уровень холестерина (статины), могут быть терапевтически полезными при лечении как БА, так и расстройств кишечника.

«Данные свидетельствуют о том, что статины обладают свойствами, которые помогают уменьшить воспаление, модулировать иммунитет и защитить кишечник», — сказал доктор Адевуйи.

Тем не менее, он сказал, что существует необходимость в дополнительных исследованиях, и пациенты должны быть оценены индивидуально, чтобы судить, выиграют ли они от использования статинов.

Исследование также показало, что диета может играть определенную роль в лечении и профилактике заболеваний БА и кишечника.