Генетическая связь болезни Альцгеймера с расстройствами кишечника подтверждена

Первое в мире исследование Университета Эдит Коуэн (ECU) подтвердило связь между болезнью Альцгеймера (БА) с расстройствами кишечника, что может привести к более раннему выявлению и новым потенциальным методам лечения. Предыдущие обсервационные исследования предполагали связь между БА и расстройствами желудочно-кишечного тракта, но что лежит в основе этих отношений, было неясно - до сих пор. Сообщает «eurekalert.org».
БА разрушает память и способность к мышлению и является наиболее распространенной формой деменции. Она не имеет известных лечебных методов лечения и, как ожидается, затронет более 82 миллионов человек и обойдется в 2 триллиона долларов США к 2030 году.
В исследовании были проанализированы большие наборы генетических данных из AD и нескольких исследований расстройств кишечника - каждое из которых составляет около 400 000 человек.
Руководитель исследования доктор Эммануэль Адевуйи сказал, что это была первая всесторонняя оценка генетической связи между БА и множественными расстройствами кишечника.
Команда обнаружила, что люди с БА и расстройствами кишечника имеют общие гены, что важно по многим причинам.
«Исследование дает новое представление о генетике, стоящей за наблюдаемым сопутствующим возникновением БА и расстройств кишечника», — сказал доктор Адевуйи.
«Это улучшает наше понимание причин этих состояний и определяет новые цели для исследования, чтобы потенциально обнаружить заболевание раньше и разработать новые методы лечения обоих типов состояний».
«Эти результаты предоставляют дополнительные доказательства в поддержку концепции оси «кишечник-мозг», двусторонней связи между когнитивными и эмоциональными центрами мозга и функционированием кишечника», — сказал профессор Лоус.
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Когда исследователи провели дальнейший анализ общей генетики, они обнаружили другие важные связи между БА и расстройствами кишечника, такие как роль, которую может играть холестерин.
Глядя на генетические и биологические характеристики, общие для БА и этих расстройств кишечника, можно предположить сильную роль для метаболизма липидов, иммунной системы и лекарств, снижающих уровень холестерина.
«В то время как необходимы дальнейшие исследования общих механизмов между состояниями, есть доказательства того, что высокий уровень холестерина может передаваться в центральную нервную систему, что приводит к аномальному метаболизму холестерина в мозге.
Есть также доказательства того, что аномальные липиды крови могут быть вызваны или усугублены кишечными бактериями (H.pylori). Например, повышенный уровень холестерина в мозге был связан с дегенерацией мозга и последующими когнитивными нарушениями.
Связь холестерина может оказаться жизненно важной при лечении БА в будущем.
Хотя в настоящее время нет известных лечебных методов лечения, результаты исследования показывают, что лекарства, снижающие уровень холестерина (статины), могут быть терапевтически полезными при лечении как БА, так и расстройств кишечника.
«Данные свидетельствуют о том, что статины обладают свойствами, которые помогают уменьшить воспаление, модулировать иммунитет и защитить кишечник», — сказал доктор Адевуйи.
Тем не менее, он сказал, что существует необходимость в дополнительных исследованиях, и пациенты должны быть оценены индивидуально, чтобы судить, выиграют ли они от использования статинов.
Исследование также показало, что диета может играть определенную роль в лечении и профилактике заболеваний БА и кишечника.