«Пчелы действительно очень умны»: тесты на IQ насекомых удивляют ученых

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17 июля 2022, 12:53

Фото: www.stockvault.net

Мы все знаем, что эти занятые насекомые хороши для сельскохозяйственных культур и биоразнообразия, но появляются доказательства того, что они также умные, разумные и уникальные существа, пишет «Тhe guardian».

«Теперь у нас есть наводящие на размышления доказательства того, что у пчел существует некоторый уровень сознательного осознания — то есть чувство, эмоционального состояния», — говорит Ларс Читтка, профессор сенсорной и поведенческой экологии в Лондонском университете королевы Марии.

Читтка изучает пчел уже 30 лет и считается одним из ведущих мировых специалистов по пчелиным сенсорным системам.

Он уверен, что пчелы нуждаются в нашей защите не только потому, что они полезны для опыления сельскохозяйственных культур и биоразнообразия, но и потому, что они могут быть разумными существами, и у людей есть этическое обязательство обеспечить их выживание.

«Наша работа и работа других лабораторий показала, что пчелы действительно очень умные. Они могут считать, распознавать изображения человеческих лиц и изучать простое использование инструментов и абстрактные понятия».

Он считает, что пчелы обладают эмоциями, могут планировать и воображать вещи и могут распознавать себя как уникальные сущности, отличные от других пчел. Эти выводы он делает из экспериментов в своей лаборатории с самками рабочих пчел. «Всякий раз, когда пчела делает что-то правильное, она получает награду. Именно так мы обучаем их, например, распознавать человеческие лица». В этом эксперименте пчелы показали несколько монохромных изображений человеческих лиц, в которых пчелы узнают, что одно из них связано с сахарной наградой. «Затем мы даем им на выбор разные лица и никаких наград, и спрашиваем: что вы выбираете сейчас? И действительно, они могут найти правильное из множества разных лиц».

Им требуется всего от дюжины до двух десятков тренировок, чтобы стать «опытными распознавателями лиц», сказал он.

Пчелы также были способны воображать, как вещи будут выглядеть или чувствоваться: например, они могли визуально идентифицировать сферу, которую раньше они чувствовали только в темноте - и наоборот. И они могли понимать абстрактные понятия, такие как «одинаковый» или «другой».

Он начал понимать, что некоторые отдельные пчелы были более любопытными и уверенными в себе, чем другие. «Вы также обязательно найдете странную «гениальную пчелу», которая делает что-то лучше, чем все другие особи колонии, или даже все другие пчелы, которых мы тестировали».

Пчелы, как он обнаружил, учатся лучше всего, наблюдая, как другие пчелы успешно выполняют задачу, поэтому «как только вы тренируете одну особь в колонии, навык быстро распространяется на всех пчел».

Но когда Читтка намеренно обучал «пчелу-демонстратора» выполнять задачу неоптимальным способом, «пчела-наблюдатель» не просто подражала демонстратору и копировала действие, которое она видела, но спонтанно улучшала свою технику, чтобы решить задачу более эффективно «без каких-либо проб и ошибок».

Это показывает не только то, что пчела обладает «интенциональностью» или осознанием желаемого результата ее действий, но и то, что внутри головы пчелы есть «форма мышления». «Это внутреннее моделирование того, «как я достигну желаемого результата?», а не просто попробовать его».

Он начал задаваться вопросом, есть ли у таких умных существ чувства. В одном эксперименте пчелы пострадали от имитации нападения паука краба, когда они приземлились на цветок. После этого «все их поведение изменилось. В целом, они стали очень нерешительно приземляться на цветы и тщательно осмотрели каждый из них, прежде чем решить приземлиться на него».

Пчелы продолжали демонстрировать это тревожное поведение через несколько дней после того, как на них напали, а иногда даже вели себя «так, как будто они видели призраков». То есть они осматривали цветок и отклоняли его, даже если видели, что паука нет».

Они вели себя так, как будто у них было своего рода посттравматическое стрессовое расстройство. «Они казались более нервными и демонстрировали эти причудливые психологические эффекты отказа от совершенно хороших цветов без угрозы хищничества. Осмотрев цветы, они улетали. Это указывало нам на негативное эмоциональное состояние».

Тогда Читтка перевернул эксперимент и вместо этого дал пчелам немного угощения, прежде чем оценить, будут ли они беспокоиться о том, чтобы проверить неоднозначный цветок. «Эта награда поставила их в хорошее настроение, и они приняли бы неоднозначный стимул с меньшими колебаниями».

«Мое собственное мнение заключается в том, что более вероятно, что пчелы разумны». По его словам, необходимы дополнительные доказательства, но в прошлом ученые не удосуживались даже задавать эти вопросы о насекомых. «И теперь они начинают это делать».

Сам Читтка «довольно убежден», что пчелы — разумные существа. «Мы подвергаем их вызовам, с которыми ни одна пчела никогда не сталкивалась в своей эволюционной истории. И они решают их».