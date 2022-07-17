Исследование: Непривитые люди не являются бременем для медицинских систем здравоохранения

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 июля 2022, 11:51

Фото: Соцсети

Крупномасштабное международное исследование, проведенное Международным альянсом за естественное здоровье, показало, что непривитые люди не являются бременем для медицинских систем, вопреки тому, что утверждают так называемые эксперты в области здравоохранения, пишет «natural news».

Основатель правозащитной группы Роберт Веркерк и его команда проанализировали данные о более чем 18 000 непривитых людей со всего мира.

«Только 74 респондента из 5 196 (1,4%), которые сообщили о подозрении или известной инфекции коронавируса SARS-CoV-2, также сообщили, что они были госпитализированы после заражения. Таким образом, амбулаторная или стационарная госпитализация была зарегистрирована всего в 0,4 процента от полной карты опроса. Непривитые лица, несправедливо оклеветанные, так как цифры говорят сами за себя.

Из них 15 были только амбулаторными, еще 15 были госпитализированы менее чем на три дня, 26 были госпитализированы от трех до семи дней, 11 на срок от семи до 14 дней и только 10 на срок более 14 дней», — говорится в документе.

Согласно веб-сайту CGC, в настоящее время в этом долгосрочном исследовании участвуют более 300 000 непривитых участников из более чем 175 стран. В этом конкретном исследовании были изучены данные опроса CGC, проведенного с сентября 2021 года по февраль этого года.

Опрос состоял из 18 497 человек из 297 618 человек, которые присоединились к CGC к концу февраля. Участники были из Европы (40 %), Океании (27 %) и Северной Америки (25 %). Три процента участников были из Южной Америки и Азии, в то время как менее одного процента были из Африки. Большинство участников были среднего возраста.

Участники исследования отказались от вакцинации от коронавируса (COVID-19) по следующим причинам: прошлые травмы от прививок, предпочтение более натуральных средств, отсутствие доверия к фармацевтическим компаниям и государственным учреждениям и опасения по поводу достоверности результатов исследования вакцины.

По данным «Нашего мира в данных», 60 процентов населения мира полностью вакцинированы против COVID-19, в то время как 40 процентов, которые не вакцинированы, часто обвиняются в продолжительности и тяжести пандемии COVID-19, даже несмотря на то, что уровень вакцинации достиг 90 процентов во многих областях.

Согласно исследованию, от 20 до 50 % респондентов, в зависимости от того, где они жили, сообщили, что являются личными объектами ненависти и дискриминации. Многие чувствовали себя жертвами своего статуса вакцинации, особенно те, кто живет в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америке.

Непривитые участники опроса сообщили, что они подвергались дискриминации на рабочем месте, со стороны друзей или членов семьи и их соответствующих государственных органов. Из-за предрассудков на рабочем месте респонденты несут тяжелое экономическое бремя. Им угрожали «получить вакцину или уволить».

Двадцать девять процентов респондентов потеряли работу в течение пяти месяцев, в течение которых проводился опрос.

Исследование отразило то, что происходит во всем мире с людьми, которые отказались получать вакцины от COVID-19.