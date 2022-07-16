Рекордное обмеление Енисея угрожает Сибири

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16 июля 2022, 17:58

Фото: Соцсети

Экологи предрекают скорую засуху в Сибири. Некогда полный Енисей начал мелеть. Вода уходит рекордно быстро, оставляя вместо себя дюны. Мониторинг показывает, что уровень воды за последний месяц упал на метр, а русла самой крупной Сибиркой реки местами напоминают ручей, сообщает «Метеовести».

Масштабы засухи можно понять по косам, которые открылись в русле реки Енисей. Под водой они находились почти сто лет, а сейчас превратились в настоящую пешеходную зону. На мели валяются буйки, от которых пользы сейчас никакой. Там, где многие годы ходили исключительно лодки и корабли, теперь можно бродить пешком.

Жажду сегодня испытывают десятки фермерских хозяйств Хакасии. Без дождей в регионе уже гибнут посевы. Кроме того, фермеры никак не могут начать покос, чтобы обеспечить коров кормом на зиму. Траву на полях выжигает палящее солнце.

На Енисейском каскаде ГЭС объявлен режим экономии: весной станции не смогли обеспечить необходимый запас воды в хранилищах. Причины тому – малоснежная зима и весенняя жара.

Учёные называют текущее маловодье на Енисее рекордным за сто лет наблюдений.