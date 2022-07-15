Португалия объявила о «состоянии непредвиденных обстоятельств», поскольку Франция, Испания и Марокко также борются с пожарами

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15 июля 2022, 20:40

Фото: Соцсети

Тысячи людей в Португалии, Испании, Франции и Марокко эвакуированы, поскольку жара вызывает лесные пожары в Европе и Северной Африке. На этой неделе температурный столбик достиг экстремальных показателей более 45 C в некоторые части Европы и Северной Африки, пишет «Тhe guardian».

С тех пор, как на прошлой неделе в Португалии начались лесные пожары около 800 человек были эвакуированы из своих домов. «Состояние непредвиденных обстоятельств» будет действовать с этого воскресенья».

Португальский Институт моря и атмосферы (IPMA) заявил, что 13 регионов достигли беспрецедентных температур в среду, причем температура 46,3 ° C была зарегистрирована в центральном городе Луза.

Продолжающиеся лесные пожары произошли через пять лет после разрушительного пожара в центральном муниципалитете Педроган-Гранди, в результате которого погибли 66 человек и сотни получили ранения, а также безвозвратно утрачено 30 000 гектаров леса.

Еще сотни людей были эвакуированы из своих домов на юго-западе Франции, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля в пятницу.

Другое пламя, которое уже сожгло 3 100 гектаров, прошло вдоль Атлантического побережья недалеко от «Дюны дю Пилат» - самой высокой песчаной дюны в Европе - в районе залива Аркашон, над которой были замечены тяжелые облака темного дыма, поднимающиеся в небо.

Около 6000 человек были эвакуированы из окружающих кемпингов в среду, и еще 4000 человек рано утром в четверг.

Температурные рекорды были побиты во многих частях Испании, причем температура впервые достигла 44,1 C в северо-западном городе Оренсе в четверг.

Температура в некоторых частях Эстремадуры, где пожарные борются с лесным пожаром, который поглотил более 4000 гектаров земли, достигла 45 ° C в четверг.

К пятнице еще один пожар вспыхнул в национальном парке Монфрагуэ в Эстремадуре, который славится своим биоразнообразием и количеством птиц.