Грубые нарушения «Водного Кодекса РФ» от подъема затонувшего в Волге судна оценен в 110 млн рублей

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13 июля 2022, 11:52

Фото: Росприроднадзор, rpn.gov.ru

Сотрудниками Росприроднадзора возбуждено уголовное дело об экологическом загрязнении земли в водоохранной зоне Волги у острова Шамбайский в Астраханской области. После поднятия затонувшего судна была произведена его резка с нарушениями «Водного Кодекса РФ».



На месте проведения работ зафиксированы факты складирования ГСМ, срезанных частей судна и навалы отходов производства и потребления на почве в водоохранной зоне Волги.

Также, на всей обследуемой территории имелись следы работы тяжелой спецтехники, верхний слой грунта в прибрежной защитной полосе был полностью снят и перемещен. На площади 280 м2 установлено загрязнение почвы нефтепродуктами. Сумма ущерба, нанесенного объекту, оценивается в 109 969 200 рублей.

После проведенных лабораторных исследований на месте, загрязнение почвы нефтепродуктами превышало от 6,5 до 39,1 раз. Также повышенное содержание нефтепродуктов, железа и алюминия обнаружили в воде.