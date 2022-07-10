Современные технологии раскрывают секреты биоразнообразия Амазонки

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10 июля 2022, 14:17

Фото: Соцсети

Тропические леса покрывают 12% поверхности суши планеты. В них обитает около двух третей всех наземных видов. Амазония, которая охватывает обширный бассейн реки Амазонки и Гвианский щит в Южной Америке, является самой большой по протяженности из оставшихся тропических лесов во всем мире, где обитает больше видов животных, чем любом другом наземном ландшафте на планете, пишет «Тhe conversation».

Наблюдение за дикой природой в этих темных и густых лесах, изобилующих насекомыми и колючими растениями, всегда является сложной задачей. Это связано с самой природой биоразнообразия в Амазонии, где есть небольшое количество распространённых видов и большее количество редких видов, которые трудно адекватно исследовать.

Понимание того, какие виды присутствуют и как они связаны с окружающей средой, имеет фундаментальное значение для экологии и сохранения, предоставляя нам важную информацию о последствиях изменение климата и антропогенных нарушений, таких как лесозаготовки и сжигание древесины. В свою очередь, это также может позволить нам подхватить устойчивую человеческую деятельность, такую как выборочные рубки - практика удаления одного или двух деревьев и оставления остальных нетронутыми.

В рамках проекта BNP Bioclimate началось внедрение ряда технологических устройств, таких как фотоловушки и пассивные акустические мониторы, чтобы улучшить наше понимание дикой природы Амазонки. Эти устройства превосходят традиционные обследования благодаря своей способности непрерывно собирать данные без необходимости вмешательства человека, позволяя животным беспрепятственно заниматься своими делами.

Изучения с помощью новых технологий в Национальном лесу Тапахос в Пара, на северо-западе Бразилии, позволяет специалистам исследовать, повлияли ли такие нарушения, как изменение климата, на присутствие и поведение животных, которые, в свою очередь, необходимы для естественных процессов.

Одним из таких процессов является рассеивание семян животными, обеспечивающее регенерацию лесов. Употребляя фрукты или перенося орехи, они, как правило, выделяют или бросают семена в другом месте. Исследования показали, что, по крайней мере, 85% всех видов деревьев на наблюдаемых участках имеют свои семена, распространяемые животными.

Чтобы лучше понять последствия потери этих видов, рассеивающих семена, специалистам необходимо выяснить, какие из видов животных какие растения распространяют и как далеко.

После просмотра более чем 30 000 часов отснятого материала, специалисты смогли установить, что 5 459 часов видео содержали животных. В общей сложности было зарегистрировано 152 вида птиц и млекопитающих, включая редкие записи о находящихся под угрозой исчезновения видах, таких как попугай-стервятник (Pyrilia vulturina).

Важно отметить, что ученым удалось зарегистрировать 48 видов, поедающих фрукты, в том числе виды, считающиеся важными распространителями семян, такие как южноамериканский тапир (Tapirus terrestris), который способен рассеивать большие семена на большие расстояния из-за своего размера.

Исследование показало, что виды птиц, такие как белохохлатый гуан (Penelope pileata) и млекопитающие, такие как серебристая игрунка (Mico argentatus) и амазонский коричневый олень (Mazama nemorivaga), являются частыми потребителями фруктов. Многие из этих видов подвергаются чрезмерной охоте в исследуемом регионе, что может привести к каскадным последствиям для восстановления лесов.

Также ученые использовали акустические индексы, чтобы показать, что нетронутые первичные леса имеют уникальные звуковые ландшафты, которые можно идентифицировать с помощью методов машинного обучения. Такие данные, в свою очередь, позволяют противопоставлять звуковые ландшафты, которые были нарушены такими явлениями, как пожары или лесозаготовки, и различать группы видов, которые были наиболее затронуты.

Фотоловушки и акустические рекордеры позволяют ученым иметь глаза и уши в лесу, даже когда там нет исследователей. По мере развития технологий они продолжат использовать новейшие методы слежения и распознавания, чтобы лучше понять поведение животных и экологию, а также как использовать их для лучшей оценки и защиты среды обитания животных и птиц лесов Амазонии.