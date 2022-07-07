В Гватемале тестируют сети, которые улавливают пластик, утекающий в море

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7 июля 2022, 18:36

Фото: rawpixel.com - ru.freepik.com

Пластиковые бутылки и горы мусора лежат на берегу некогда нетронутого пляжа в гондурасской рыбацкой деревне. Его приносит из соседней Гватемалы, через сильно загрязненную реку. Ежегодно река Мотагуа поставляет в океан 20 тысяч тонн пластика – это 2% от мировых выбросов, сообщает «reuters».

В ее притоки сбрасывают отходы без всяких лицензий, и сейчас экоактивисты тестируют специальный сетчатый забор (дамбу) на одном из них. Когда пластик застрянет в сети, его соберут и утилизируют.

Проблема в значительной степени связана с притоком Рио-Мотагуа, известным как Рио-лас-Вакас, которая считается одной из самых загрязненных рек в мире.

В настоящее время организация установила забор из цепных звеньев, охватывающий ширину Рио-лас-Вакас, создав своего рода плотину, чтобы остановить мусор до того, как он достигнет ствола реки.

По разным оценкам пластиковое загрязнение, которое переносят реки в океан составляет около 20 000 тонн в год.