Шесть из девяти компаний Британии сбрасывают неочищенную канализационную воду в реки Англии

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28 июня 2022, 17:01

Фото: www.stockvault.net

Расследование началось после того, как водохозяйственные компании признали, что они, возможно, незаконно выпустили в 2020 году неочищенные «человеческие стоки» в реки и водные пути Англии, пишет «Тhe guardian».

В 2021 году регулятор Ofwat и Агентство по окружающей среде объявили о расследовании потенциально незаконного сброса неочищенных сточных вод в реки и прибрежные воды водными компаниями.

Сейчас ведется крупное расследование «шокирующего» незаконного сброса неочищенных вод приватизированными водными компаниями Британии. Шесть компаний из девяти находятся под следствием.

«В настоящее время мы возбудили дела против большинства компаний по очистке сточных вод в Англии и Уэльсе. Из того, что мы видели до сих пор, масштаб проблемы здесь шокирует – компании должны решать любые проблемы на очистных сооружениях и делать это быстро. Там, где они нарушают свои обязательства, мы без колебаний будем действовать», - сказал Дэвид Блэк, исполнительный директор Ofwat.

После таких действий, потенциально, большинство рек Англии просто не пригодны для купания в 2022 году. Абсолютно не ясно, как в этом купальном сезоне будут поддерживаться стандарты качества воды для купания.