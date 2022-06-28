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Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В Ярославской области река Нерль покрылась масляной пленкой

, 13:03

В Ярославской области река Нерль покрылась масляной пленкой
Фото: Соцсети

Жители села Андрианово под Переславлем выложили в сеть ужасные кадры, на которых видно, что река Нерль покрыта маслянистыми пятнами, а в волнах реки присутствует серая мутная пена. Об этом сообщает «1-й Ярославский» ТВ канал.

Река имеет статус природного памятника федерального значения. Росприроднадзор выехал на место и подтвердил загрязнение. В ближайшее время будут взяты пробы воды и начнутся поиски источника экологического бедствия.

Как и каким образом будут очищать загрязнение станет понятно после лабораторных исследований, как и площадь и сумма ущерба, нанесенная природному объекту.

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