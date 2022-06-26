Ученые клонировали «Тургеневский дуб», уничтоженный ураганом

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26 июня 2022, 12:54

Фото: Соцсети

Почти двухсотлетний дуб смогли клонировать ученые из Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий в Воронеже. 198 летнее дерево было уничтожено ураганом на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в Орловской области. В настоящее время получено пять клонов, сообщает ТАСС.

В ноябре 2021 года «Тургеневский дуб» был повален ураганом, который был главной реликвией усадьбы матери писателя Ивана Тургенева. Предположительно, Тургенев посадил его в период между 1828 и 1838 годами.

Клонирование такого взрослого дерева было сделано впервые, обычно ученые берут материал молодых деревьев не достигших 10 лет, а здесь 198. Сейчас в пробирках находятся пять клонов «Тургеневского дуба», все в разной стадии развития.

На финальной стадии клонирования растения высадят в теплице и получат идентичные саженцы потерянного как выяснилось не безвозвратно дуба. Микроклон уже существует, рассказал врио директора ВНИИ Олег Корчагин.