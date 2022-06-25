На Сочинский район несколько морских смерчей обрушили огромное количество воды и это явление сложно предсказать

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25 июня 2022, 11:41 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Начнём с насущного. Сочинский район в очередной раз оказался под мощным ударом стихии. Очевидцы заявляли, о прохождении нескольких смерчевых завихрений. По соседству, в Лазаревском районе за короткий промежуток времени выпало 85 мм осадков. Посёлок Зубова Щель был почти сметён с лица земли тремя селевыми потоками. Пострадали от урагана Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка и другие населённые пункты. Руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым были озвучены причины катаклизмов, вызванных тем, что на побережье выходят водяные смерчи, которые выносят достаточно большое количество воды, и, обрушиваясь вниз, вызывают эти оползни и селевые потоки. Многие эксперты связывают эти события с климатическими изменениями, происходящими на нашей планете. Российские земли находятся в нескольких климатических зонах и в последнее время всё чаще подвергаются ударам стихии. Но, эти явления были и в прошлом.

Каждый год на территории РФ фиксируются большие лесные пожары, ураганы, шторма, сильные грозы, снежные бури и другие природные явления с большой разрушительной силой. Последствия их порой весьма чувствительны для населения и экономики страны.

Пожалуй, самым непредсказуемым стихийным явлением остаётся смерч. Этот природный феномен относят скорее к южной части США и американским великим равнинам под наименованием «торнадо». Однако и в России он довольно частый гость. И частота его появления в нашей стране имеет прямую связь с потеплением климата. В СССР была попытка в 1987 году приступить к системному изучению смерчей. Дальнейшие работы на эту тему были преданы забвению и только сейчас начинают возрождаться из «пепла».



Впервые о смерче на Руси было документально упомянуто в 1406 году в Троицкой летописи. Согласно написанного, он появился под Нижним Новгородом и был такой силы, что поднял лошадь с телегой и ездоком на неимоверную высоту, и перенёс их через Волгу. На другой день телегу и запряжённую в неё мертвую лошадь нашли висячими на дереве, а ездок пропал.

Сильный смерч в Москве был зафиксирован в конце июня 1904 года. Ширина его столба достигла пятисот метров. В 1984 году несколько смерчей огромной разрушительной силы пересекли Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. По свидетельству очевидцев внутри их воронки были видны разряды молний. Эти монстры крушили всё на своем пути, ломали дома и деревья, опрокидывали ж/д вагоны, поднимали в воздух грузовики и автобусы. Точное число жертв той стихии так и не удалось посчитать.



Недавние сочинские события специалисты объясняют выходом морских смерчей на берег они-то и поднимают огромные объёмы воды, которые затем обрушиваются на сушу, порождая страшные разрушительные явления: сходы селей, оползней и мощный потоков воды, сметающих всё на своём пути.

Но по-настоящему, страной мощнейших смерчей или торнадо являются США, точнее их южные и центральные штаты. Такие явления здесь фиксируются до двухсот раз в год, а то и больше. Отмечают две основных разновидности смерчей. Те, что послабей и те, чей диаметр может достигать от 500 м, а длина пути от 4 км и более. Последние как раз и именуют – торнадо, на мексиканский манер. Американцы зафиксировали самый мощный из них 31 мая 2013 года близ города Рино. В России считается, что самый сильный смерч, оставивший двухкилометровую полосу вываленного леса, произошел 26 июня 2008 года в Верхнетоемском районе Архангельской области.

На территории РФ формируются и смерчи малой мощности, их ежегодно насчитывают от 110 до 300, без учёта вихрей, образующихся над морем. Ранее сообщалось, что морские смерчи как правило возникают в конце лета, начале осени. Но, теперь мы видим, что данная зависимость не всегда работает, и смерчи все чаще возникают над акваторией Чёрного моря.

Множество из них фиксировались ранее и фиксируются сейчас. Созданы соответствующие каталоги охватывающие периоды: с 1844-го по 1988 год и с 1987-го по 2001 год. В основном они возникали и возникают в районе Туапсе, Сочи, Анапы и Геленджика. Морские смерчи, не набравшие большую силу, распадаются не достигнув берега. А вот мощные смерчи как видим способны выходить на сушу, последствия таких явлений иначе как катастрофой назвать нельзя. На суше европейской части России смерчи чаще формируются в центральной части, умеренной климатической зоны.

Прогнозирование формирования смерчей остаётся пока неразрешимой задачей. Как правило синоптики дают информации о них, только по факту, когда эти монстры уже крушат всё на своём пути. Даже направление их движения невозможно определить хотя бы с примерной точностью.

Эксперты поясняют, что смерчи имеют сложную структуру. В их центре скорость верта достигает 80 м/сек, на периферии она составляет около 90 м/сек. Основными характеристиками смерчей на ряду со скоростью ветра является диаметр, скорость перемещения, длинна пути, время существования и высота столба. Вихри, образующиеся внутри смерчей, могут генерировать поля статического электричества, вызывающее разряды в виде молний. Все эти явления до сих пор слабо изучены. Кроме того, смерчи стали возникать даже в тех районах, где ранее они не фиксировались. Специалисты говорят о зависимости их формирования от происходящего ныне изменения климата. Можно сказать, что России пока очень везёт, поскольку разрушительные смерчи зачастую возникают в дали от крупных городов.