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Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Экспедиция для изучения популяции белой чайки направилась в Карское море

, 18:03

Экспедиция для изучения популяции белой чайки направилась в Карское море
Фото: https://nia.eco, sunhome.ru

Для изучения популяции белой чайки и сохранения ее вида в Карское море отправилась научная экспедиция. Учеными будут изучаться виды, которые являются индикатором устойчивости арктических экосистем, сообщает «НИА Экология».

В этом году экспедиция будет исследовать популяцию, населяющую остров Визе. Наблюдения продлятся весь период гнездования птиц, то есть около двух месяцев. За это время исследователи надеются собрать данные о численности чаек, путях их миграции, особенностях питания и состоянии здоровья.

Белая чайка является охраняемым видом — самым малочисленным и эндемичным из всех морских птиц Арктики с ограниченным гнездовым ареалом. Включена в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

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