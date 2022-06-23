Экспедиция для изучения популяции белой чайки направилась в Карское море

Для изучения популяции белой чайки и сохранения ее вида в Карское море отправилась научная экспедиция. Учеными будут изучаться виды, которые являются индикатором устойчивости арктических экосистем, сообщает «НИА Экология».
В этом году экспедиция будет исследовать популяцию, населяющую остров Визе. Наблюдения продлятся весь период гнездования птиц, то есть около двух месяцев. За это время исследователи надеются собрать данные о численности чаек, путях их миграции, особенностях питания и состоянии здоровья.
Белая чайка является охраняемым видом — самым малочисленным и эндемичным из всех морских птиц Арктики с ограниченным гнездовым ареалом. Включена в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.