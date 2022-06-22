NASA: Следующие три сближения астероидов с Землей произойдут в конце июня

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

22 июня 2022, 17:26

Фото: сайт НАСА

В июне нас ждут новые сближения с астероидами, так по данным НАСА, 22 и 25 июня к Земле приблизятся три инопланетных тела. Самое близкое сближение будет 22 июня у астероида с именем «2022 LV», который пролетит на расстоянии 764 000 км от нас.

Второй «2022 ЛК» и третий «2022 LB2» - 25 июня. Оба астероида примерно размером с самолет (около 34 метров) пролетят на расстоянии от Земли в 3,980,000 км и 1,930,000 км соответственно.

Среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 385 000 километров. Так что все вышеперечисленные астероиды не являются потенциально опасными для Земли и пройдут на более-менее безопасном расстоянии.