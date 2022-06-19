В Индии сажают деревья в честь рождения детей или крупных покупок

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 июня 2022, 13:55

Фото: Соцсети

В Индии сажают деревья в честь свадеб, рождения детей, похорон и даже крупных покупок. Традиция существует на фоне растущих усилий по восстановлению деградировавших земель, пишет Еco-business.

В крупнейшем штате Индии Раджастане много опустыненных и неурожайных земель, леса занимают всего 8% площади штата. Сажая по дереву в честь значимого события, люди восстановили биоразнообразие и подняли уровень грунтовых вод.

Урбанизация, рост пастбищ и деградация почв — процессы, которые трудно остановить. Если они наберут обороты, жителям штата могут грозить засухи, нехватка воды и даже голод.

Но почвоведы предупреждают, что одной посадки деревьев недостаточно для борьбы с растущей проблемой деградации земель.

Также процесс деградации развивается от постоянного снижения качества почвы и ее способности быть продуктивной.

Деревья могут увеличить содержание органических веществ в земле, рециркулировать питательные вещества и повысить водоудерживающую способность почвы, а также поглощать выбросы углекислого газа, подпитывающие изменение климата.

Почва также естественным образом поглощает углерод из атмосферы посредством процесса, известного как связывание, которое не только уменьшает вредные парниковые газы, но и создает более плодородную почву.

«Когда мы олицетворяем дерево, то оно эмоционально связывает семью... и это делает дерево частью их», — сказал профессор социологии.

«Объединяя плантации деревьев ритуалами и фестивалями, которые являются столпами нашей социальной жизни, мы заставляем людей сопереживать своей местной экологии и окружающей среде».