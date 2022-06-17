«У нас пока не грянет — не перекрестятся»: глава Росприроднадзора Светлана Радионова о проблемах экологии в стране

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 июня 2022, 12:39 Источник: iz.ru

Фото: vk.com/radionovasg

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что лишь в 12 регионах России проводится качественная очистка воды. Она подробно рассказала об актуальных направлениях экологической повестки в стране.



Светлана Радионова прокомментировала решение правительства РФ об отмене плановых проверок бизнеса.



«По поручению правительства мы, как и все контролеры, отменили проверки. В целом — более 7 тыс. Однако весь крупный бизнес заявляет, что не собирается уходить с экологической повестки. Из всех компаний, с которыми мы общались, не было ни одной заявившей, что эта тема сегодня не приоритетна», - рассказала она, добавив, что «остаются проверки для случаев «за гранью».



«Дать бизнесу возможность перегруппироваться — да, мы готовы. Дать возможность в экспертизах — экологической, государственной, при строительстве — заменить одну технологию на другую без прохождения длинных процедур — да, мы готовы. Уйти с площадки — нет, не готовы», - пояснила Радионова.



Она сообщила, что рассчитывает на большую активность государства в части строительства объектов экологической инфраструктуры:



«Нас особенно беспокоит очистка воды. Для нас это первоочередная задача, ведь вода — новая нефть. При этом у нас только 12 регионов могут похвастаться достаточным качеством очистки воды. Остальные 73 имеют показатели ниже норматива. При этом среди них есть и такие, которые вообще ни в какие нормативы не укладываются».



Глава Росприроднадзора рассказала о ликвидации последствий разлива дизтоплива, случившегося по вине компании «Норильский никель».



«На сегодняшний момент еще идет рекультивация 27 га, утилизация собранного грунта. Продолжается и переосмысление компанией своего технологического процесса: ведь был резервуар, который сам разрушился, и был такой же рядом — он тоже был наполнен нефтепродуктами. Мы еще тогда обратили на него внимание, хотя это не было в наших полномочиях. Его сейчас разобрали. Идет модернизация целой системы.



Мне кажется, это хороший стимул. Ну и вы знаете, у нас пока не грянет — не перекрестятся. У одного грянуло, все перекрестились», - отметила Радионова.



Она рассказала о самых наболевших экологических проблемах в регионах России.



«Все всегда спрашивают, где хуже. Хуже там, где промышленности много. Еще одна сложная проблема — сортировка твердых коммунальных отходов. Сегодня очень сложно идет вовлечение регионов в переработку вторичного сырья. Губернаторы говорят: «Нам некуда девать эту продукцию, мы не можем ее отбирать, нам не хватает мощностей для сортировки». Люди рассказывают страшные истории, как рассортированный мусор попадает потом в один бак…



Конечно, есть проблемы с чистотой воздуха — Челябинск, Красноярск, Норильск тот же самый.



Существует большая проблема с очистными сооружениями, оздоровлением водных объектов. Это сегодня одно их приоритетных направлений нашей деятельности», - отметила руководитель Росприроднадзора.



Она подробно прокомментировала информацию о том, что ведомство планирует отказаться от части своих полномочий.



«Мы проводим большую ревизию. Если у вас дома есть что-то, что вам не нужно и чем вы не пользуетесь, лучше от этого избавиться. Оно занимает место, отвлекает вас. Мы считаем, что полномочия должны быть реализуемые, реальные и эффективные. Если этих трех составляющих в полномочиях не имеется, значит от них надо отказываться.



Два ключевых момента мы сейчас обсуждаем. Мы предложили Министерству природных ресурсов забрать у нас полномочия по особо охраняемым территориям (ООПТ) — это надзор за животными, надзор за охотничьими ресурсами и лесной надзор. 30 ООПТ мы хотим им передать, нам кажется, это правильно. У них и так есть такие полномочия, у нас остался только «хвостик».



Второй момент — мы хотим отказаться от лицензирования транспортировки отходов, потому что считаем, что оно неэффективно. На сегодняшний момент лицензию может получить каждый, а проверить это фактически невозможно. Зачем заниматься лишней бумажной работой, которая не имеет никакого смысла?



Мы сейчас говорим, что есть 1400 держателей лицензий по утилизации отходов от использования товаров. Мы проверили только 287 из них. 70% не занимаются утилизацией. Пусть сдадут лицензии. Зачем они заполняют рынок?» - рассказала Светлана Радионова.



Она сообщила, что по инициативе Росприроднадзора на платформе «Гриниум.рф» запущен углеводородный калькулятор.



«Это тест, который любой человек может пройти и за 30 секунд посчитать, какой он оставляет углеводородный след. У меня он, например, в восемь раз больше, чем у среднего россиянина. Это из-за частых авиаперелетов. Половину моего СО2 создают именно они. Но я всё же считаю, что приношу существенную пользу, это важно», - отметила Радионова.



По ее словам, впоследствии на этой же платформе любой гражданин России сможет получить свой green-ID. Это будет система накопления баллов, которые «можно будет потратить на реальные материальные, физические вещи или, например, поездки в транспорте».



