Метановое безумие: принц Чарльз поддерживает предложение заставить «отрыгивающих коров» носить маски для «борьбы с климатом»

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16 июня 2022, 17:30

Фото: Чарльз Филипп Артур Джордж Виндзор, wikimedia.org

Радикальные левые прилагают все усилия, чтобы навязать свой миропорядок жизни подавляющему большинству обычных людей, в то время как сами продолжают жить в привычном ритме и питаться говядиной, выпасенной на альпийских лугах. Именно политики распространяют и поддерживают мистификацию «антропогенного изменения климата», пишет «Сlimate.news».

Британская стартап-компании Zelp, которая разработала бычью маску, недавно была удостоена награды Terra Carta Design Lab, основанной частично принцем Уэльским вместе с дизайнером Джони Айвом.

Его Королевское Высочество Принц Уэльский и сэр Джони Айв посетили Королевский колледж искусств в конце апреля, чтобы встретиться с победителями Лаборатории дизайна Terra Carta и узнать больше об их решениях экологических проблем, с которыми сталкивается наша планета.

«Сельское хозяйство является крупнейшим источником метана от деятельности человека. Корпорации и правительства находятся под давлением, чтобы свести к минимуму его влияние на глобальное потепление. Ликвидация животноводческой отрасли не является реалистичным решением. Теперь есть способ уменьшить метан фермерских животных, которые заботятся о них, и потребителей», — говорится на сайте компании.

Согласно отчету TNA, «бычья маска» весит около 3,5 унции и содержит вентиляторы на солнечных батареях, которые предназначены для «перенаправления» выбросов метана от коров, жующих свою жвачку, в специальную камеру, которая затем химически превращает метан в углекислый газ и водяной пар.

Но подождите — левые тоже хотят устранить углекислый газ из воздуха, который буквально уничтожит нашу планету. И это вопреки тому, что сейчас существует серьезная научная доказательная база о полезности и необходимости углекислого газа, потому что растительная жизнь и деревья, которые дают нам кислород, нуждаются в CO2 для жизни.

В любом случае изобретатели этой нелепой маски (и только подумайте, сколько будет стоить экипировка миллионов коров?), а ещё законодательное навязывание фермерам необходимости ненужных, нелепых затрат, без которых они не смогут содержать стада.

«Я не могу сказать вам, как я горжусь тем, что связан с Королевским колледжем искусств, особенно в результате того, что вижу замечательные идеи, представленные многими выпускниками и существующими студентами», — сказал принц Чарльз на мероприятии, где были вручены призы. Хорошо, хоть Нобелевскую не присвоили, - (АН).

«Метановая истерия» ООН, ЕС и США, призывающих добиваться ограничения роста глобальной температуры прежде всего за счет сокращения выбросов метана с очевидностью доказывает, что заказчикам «климатической угрозы», которая как можно скорее должна привести к введению мирового чрезвычайного климатического положения, нет никакого дела ни до климата, ни до глобального потепления, пишет издание ИА REGNUM.