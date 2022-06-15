Экологический стандарт Рязани разработают в администрации города

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15 июня 2022, 15:35

Фото: Соцсети

Власти Рязани приняли решение разработать единый экологический стандарт для города, после неоднократных жалоб жителей на качество воздуха, сообщает ТАСС.

В администрацию постоянно поступают жалобы на качество воздуха города. Экологическая лаборатория периодически выезжает и делает замеры по мету. Жители чаще всего жалуются на запах, который им мешает нормально жить. Считаю необходимым разработать экологический стандарт города, пишет в своем ТК глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Летом 2021 года проверка Росприроднадзора выявила серьезные нарушения, в том числе превышение выбросов на предприятиях Рязани. В последние годы жители города регулярно сообщают в соцсетях о неприятном запахе, связывая причину с работой промышленных производств.