Росрыболовство обнаружило множество браконьерских клеток под Ростовом

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15 июня 2022, 15:18

Фото: Азово-Черноморское ТУ Росрыболовства, НИА Экология

Инспекторы Росрыболовства освободили незаконно пойманный улов и отпустили обратно в среду обитания. В клетки попало свыше 11 тысяч раков и 850 окуней, а также щуки, судаки, порядка четырёхсот серебряных карасей и некоторых других рыб, сообщает «НИА Экология».

О находке сообщили местные жители у реки Козинка под Ростовом. Более 170 многозаходных ловушек, которые представляют собой самодельные клетки с множеством мелких ячеек и входов.

На данный момент открыты административные дела, ведутся поиски правонарушителей, а возможный ущерб экологии составляет более 3 млн рублей.