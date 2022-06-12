В Китае во вспышке коронавируса обвинили ветер

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12 июня 2022, 12:58

Фото: Соцсети

Несмотря на все меры предосторожности, которые тщательно соблюдаются, в китайском городе Даньдун с населением 2,19 млн человек, число инфицированных ковидом растёт, сообщает «bloomberg».

При этом, как отмечается, большинство зараженных не выходили за пределы своих ЖК в течение 4-х суток до положительного результата.

Официальные лица в китайском городе на границе с Северной Кореей говорят, что не могут понять, откуда берутся новые устойчивые инфекции Covid-19, и подозревают, что ветер дует от их скрытного соседа.

Цепочки заражений определить не удается, поэтому был сделан вывод о том, что вирус распространяется с южным ветром, который дует со стороны КНДР.

Власти призвали жителей, живущих у реки Ялу, которая протекает между двумя странами, закрывать окна в дни с южными ветрами. Так как Китай обнаруживает новые случаи заболевания Covid в городах на границе с Северной Кореей.

Возможно, что дело не обошлось без вмешательства США, которые таким образом пытаются задавить экономическое развитие Китая.

Судя по всему, других способов Америка ещё не разработала, а геоинженерные биолаборатории по всему миру включая Китай, говорят о грандиозных планах и амбициях США по уничтожению жизни на Земле.