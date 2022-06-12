Климатический кризис может привести к тому, что люди уменьшатся в размерах, говорит эксперт по окаменелостям

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12 июня 2022, 11:26

Фото: Соцсети

Профессор Стив Брусатт, палеонтолог из Эдинбургского университета, предположил, что то, как другие млекопитающие ранее реагировали на периоды изменения климата, может дать представление о будущем человека. По его мнению, более мелкие млекопитающие лучше справляются с повышенными температурами, пишет «the guardian».

Он сравнил потенциальное бедственное положение людей с ранними лошадьми, которые стали меньше по размеру тела, когда температура выросла около 55 миллионов лет назад, период, называемый палеоценовым эоценовым тепловым максимумом.

«Существует большая летопись окаменелостей в этом событии глобального потепления, это действительно самое последнее большое событие глобального потепления в геологической летописи», - сказал он. «Эти два сюжета жуткие, насколько они похожи».

Брусатт отмечает, что животные в более теплых частях мира сегодня часто меньше, чем в более холодных районах, экологический принцип, известный как правило Бергмана. «Причины не совсем понятны, но, вероятно, отчасти это связано с тем, что более мелкие животные имеют более высокую площадь поверхности относительно своего объема, чем пухлые животные, и, таким образом, могут лучше выделять избыточное тепло», — пишет он.

Брусатт сказал, что уменьшение размера было «обычным способом, которым млекопитающие справляются с изменением климата». Он добавил: «Это не значит, что каждый вид млекопитающих станет меньше, но, похоже, это обычный трюк выживания млекопитающих, когда температура повышается довольно быстро. В связи с этим возникает вопрос: если температура действительно быстро поднимется, могут ли люди стать карликами, могут ли люди стать меньше? И я думаю, что это, безусловно, правдоподобно».

Однако не все эксперты согласны с тем, что повышение температуры приводит к сокращению млекопитающих. Сильные корреляции между температурой и размером тела млекопитающих часто могут быть связаны с доступностью пищи и ресурсов.

Тем не менее, Брусатте говорит, что, хотя люди являются удивительным видом, другим млекопитающим может быть лучше без нас. «Вы можете сказать, были бы другие млекопитающие лучше, если бы людей не было рядом? И вы знаете, честно говоря, наверное, да», — сказал он. «Я думаю, что, если бы вы были носорогом, слоном, львом, утконосом, коалой, вы, вероятно, хотели бы, чтобы люди исчезли. Но, надеюсь, этого не произойдет».