НАСА: в настоящее время ученые не знают, оказывает ли пустынная пыль кумулятивный нагрев или охлаждающий эффект на планету

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9 июня 2022, 09:33

Фото: Пыль кружится над Аравийским полуостровом. Земная обсерватория НАСА

Каждый год сильные ветра переносят через атмосферу более миллиарда метрических тонн - или вес 10 000 авианосцев - минеральной пыли из пустынь Земли и других сухих регионов. Хотя ученые знают, что пыль влияет на окружающую среду и климат, у них недостаточно данных, чтобы подробно определить, воздействие этого процесса на сегодняшний климат и климат будущего.

По этому поводу 9 июня из Космического центра Кеннеди во Флориде на Международную космическую станцию на борту 25-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов для НАСА запущен аппарат по исследованию источников минеральной пыли на поверхности Земли (EMIT). Он будет собирать информацию и поможет заполнить эти пробелы в знаниях, сообщается на официальном сайте NASA.

Пустынные регионы производят большую часть минеральной пыли, которая попадает в атмосферу. Они также в значительной степени удалены, что затрудняет ученым сбор образцов почвы и пыли на этих обширных территориях вручную.

Со своего места на космической станции EMIT будет отображать регионы источников минеральной пыли в мире. Спектрометр изображения также впервые предоставит информацию о цвете и составе источников пыли во всем мире. Эти данные помогут ученым понять, какие виды пыли доминируют в каждом регионе.

В настоящее время ученые не знают, оказывает ли минеральная пыль кумулятивный нагрев или охлаждающий эффект на планету. Это потому, что частицы пыли в атмосфере имеют разные свойства. Например, некоторые частицы могут быть темно-красными, в то время как другие могут быть белыми.

Цвет имеет значение, потому что он определяет, будет ли пыль поглощать энергию Солнца, как это делают минералы темного цвета, или отражать ее, как это делают светлые минералы. Если больше пыли поглощает энергию Солнца, чем отражает ее, это согреет планету, и наоборот.

Темно-красная минеральная пыль получает свой цвет, например, от железа. Состав частиц пыли влияет на то, как они взаимодействуют со многими естественными процессами Земли.

Например, минеральная пыль играет роль в образовании облаков и химии атмосферы. Когда минеральная пыль откладывается в океане или лесах, она может обеспечить питательные вещества для роста, действуя как удобрение. Когда он падает на снег или лед, пыль ускоряет таяние, что приводит к большему стоку воды. А для человека минеральная пыль может представлять опасность для здоровья при вдыхании.

В отсутствие более конкретных данных ученые в настоящее время характеризуют минеральную пыль в климатических моделях как желтую — общее среднее значение темного и светлого. Из-за этого влияние, которое минеральная пыль может оказывать на климат - и что климат может оказывать на минеральную пыль - не очень хорошо представлены в компьютерных моделях.

По мере повышения глобальных температур засушливые регионы могут стать еще более сухими, что может привести к более крупным (и пыльным) пустыням. В какой степени это может произойти, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, насколько повышаются температуры, как меняется землепользование и как меняются тенденции осадков.