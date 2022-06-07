Больше 11 тысяч человек остались без света из-за разрушающего шторма в Свердловской области

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7 июня 2022, 16:08

Фото: Соцсети

Екатеринбуржцы сообщают о поваленных деревьях, а больше 11 тысяч человек остались без света из-за аварии на сетях. В Равде, сильным ветром сорвало металлическую крышу педагогического колледжа.

В Свердловской области бушует разрушающий шторм. Ветер валит деревья и срывает крыши, тысячи жителей региона остались без света. Электричество пропало в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и в Серовском городском округе, сообщает Сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».