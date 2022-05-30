Экологические итоги недели: Оспа обезьян начала распространяться по континентам; в мире осталось менее 340 особей китов

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30 мая 2022, 10:50 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Тревожные новости о быстром распространении африканской оспы обезьян звучат со всех уголков нашей планеты: насколько это опасно и будет ли следующая пандемия? Вирусологи считают, что она не должна нас пугать, тем более, что огромное количество населения России привито от натуральной оспы, правда насколько она поможет от другого вида, пока тоже не ясно. Североатлантические киты снова под угрозой исчезновения, их осталось менее 340 особей. Из-за изменения климата и потепления океана самые большие млекопитающие планеты вынуждены менять свой ареал обитания, что сокращает их популяции из-за встречи с судоходством. Травмы от столкновения с кораблями являются одной из самых больших угроз существования этого прекрасного вида. Птицезащитные устройства установят на воздушных линиях электропередачи в Волгограде. Через Волгоград проходят пути миграции и остановок краснокнижных птиц, в частности белохвостого орлана. Ежегодно от поражения электричеством на проводах гибнет множество птиц, включая краснокнижных.



Начиная с 2019 года свыше восьми тысяч птицезащитных установок (ПЗУ) уже появились в разных районах города Волгограда и области на воздушных линиях с неизолированными проводами. Программа стартовала в этом городе неслучайно — именно через Волгоград проходят пути миграции и остановок краснокнижных птиц, в частности белохвостого орлана. Как правило, гибель происходит во время отдыха, когда птицы садятся на провода, а затем касаются участков провода крыльями. В каждом районе Волгограда определены воздушные линии с неизолированным проводом, на которых смонтируют полимерные кожухи, которые помогут предотвратить смерть птиц. К сожалению, птицы во время миграции часто останавливаются в разных местах и не всегда человек заботится о них. Электропровода, ветряки, охота, самолетные маршруты, пестициды, список можно продолжать очень долго.



Американское правительство заказало 13 миллионов «вакцин» против оспы обезьян. Обезьянья оспа была впервые выявлена в 1958 году, но до сих пор не было глобальной вспышки этой болезни за пределами Африки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на ушедшей неделе созвала «экстренное совещание» для решения этого нового «кризиса».



В марте 2021 года НТИ в партнерстве с Мюнхенской конференцией по биобезопасности провели настольные учения по снижению биологических угроз с высокими последствиями.



Именно на этой прошлогодней конференции обсуждался разработанный в консультации с техническими и политическими экспертами вымышленный сценарий упражнений от смертельной глобальной пандемии с участием необычного штамма вируса оспы обезьян, который впервые появился в вымышленной стране Бриния и распространился по всему миру в течение 18 месяцев. В конечном счете сценарий учений показал, что первоначальная вспышка была вызвана террористической атакой с использованием патогена, спроектированного в лаборатории с неадекватными положениями о биобезопасности и биозащите и слабым надзором. К концу учений вымышленная пандемия привела к более чем трем миллиардам случаев заболевания и 270 миллионам смертельных случаев во всем мире.



После недавнего обнаружения случаев оспы обезьян в нескольких странах отчет NTI об учениях появился в ряде социальных сетей, отметив, что связанный с ним вымышленный сценарий показал вспышку оспы обезьян с датой начала, которая примерно совпадает с текущей, продолжающейся вспышкой. Российские вирусологи пока спокойно реагируют на случившееся, так как у нас есть вакцина от натуральной оспы и тесты на выявление заболеваний разных форм оспы включая обезьянью.



Популяция североатлантических китов, находящихся под угрозой исчезновения опустилась почти до 20-летнего минимума, их осталось менее 340 особей. Вид потерял почти 10% своей популяции в прошлом году, заявила группа ученых и защитников океанской жизни. Одна из причин смертей китов – это судоходство. Удары кораблей являются одной из самых больших угроз существованию этого прекрасного вида. Лаборатория в Океанографическом институте Вудс-Хоул разработала технологию, которая использует буи и подводные планеры для записи звуков китов в режиме, близком к реальному времени. Роботизированные регистраторы дают ученым, морякам и общественности представление о местонахождении китов. Данные позволяют судам принять меры (замедляя или избегая районов), чтобы снизить риск столкновения судна с китом, что является одной из крупнейших угроз для этого находящегося под угрозой исчезновения вида. Китовая популяция быстро сокращается в последние годы из-за высокой смертности и плохого воспроизводства.



Киты когда-то были в изобилии у восточного побережья, но их популяции были уничтожены несколько поколений назад коммерческим китобойным промыслом.



Сейчас китам помогает сложная сеть охраняемых районов и ограничения судоходства. Тем не менее, ученые недавно забили тревогу о том, что киты вышли за пределы охраняемых районов и изменили ареалы обитания в поисках пищи по мере нагревания воды и изменения климата.



