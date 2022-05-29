В химический фиолетовый цвет окрасилась река Лихоборка в Москве

В Москве, река Лихоборка приобрела странный фиолетовый оттенок. Река является правым притоком Яузы, от которой исходит неприятный химический запах, пишет «НИА Экология».
Сотрудники Росприроднадзора отреагировали на происшествие. Причина странного цвета и запаха выясняется.
Анализы проб воды и донных отложений помогут выяснить характер загрязнения и возможно выведут на след загрязнителя природы.
В прошлом году Лихоборка окрашивалась в молочный цвет. Тогда было установлено, что это произошло из-за сброса химикатов, название которых упомянуто не было.