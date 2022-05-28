Германия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сферах энергетики и климата

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28 мая 2022, 15:49

Фото: Соцсети

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри на этой неделе подписали соглашение о принятии совместных мер по защите окружающей среды и достижению климатический нейтральности, сообщает ТАСС.

Вторым наиважнейшим пунктом соглашения идут энерготехнологии, которые помогут быстрее заменить газ водородом. Стороны считают, что это поможет Германии и Европе перестать быть «уязвимыми перед шантажом» со стороны российских поставщиков.

Партнерство между Германией и США включает в себя расширение офшорной ветроэнергетики и использования водорода в промышленном производстве.

Германия отказывается от российских энергоресурсов. Поставки угля и нефти планируется заменить к концу текущего года, а газа - к 2024 году. К 2045 году ФРГ планирует полностью перейти на зеленую энергетику и добиться климатической нейтральности.