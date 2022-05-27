Пылевые дьяволы и дневные ветры вверх по склону объясняют постоянную дымку Марса

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27 мая 2022, 17:38

Фото: pixabay.com

Большая команда исследователей, связанных с несколькими учреждениями в США, Испании, Франции и Финляндии, обнаружила, что частые пылевые дьяволы и дневные ветры на склоне являются причиной постоянной атмосферной дымки Марса.

В своем исследовании группа описывает изучение данных из первых похода марсохода Perseverance по разным частям поверхности Красной планеты и того, что они узнали из этого, пишет «phys.org».

Ученые выяснили, что Марс выглядит красным не только из-за пыли, которая покрывает его поверхность, но и потому, что большая часть этой пыли находится в воздухе в атмосфере планеты.

Что до сих пор оставалось загадкой, так это факторы, ответственные за удержание пыли в воздухе. Предыдущие исследования показали, что Марс испытывает большие периодические пыльные бури, которые несут огромное количество пыли в атмосферу, но изучение штормов показало, что они недостаточно часты, чтобы объяснить сохранение пыли в атмосфере. Чтобы найти его истинную причину, исследователи изучили данные марсохода Perseverance.

Perseverance оснащен панелью датчиков, известных как Mars Environment Dynamics Analyzer (MEDA). Они включают в себя системы для контроля давления воздуха, температуры и скорости ветра.

MEDA также имеет устройства для анализа рассеяния пыли через солнечный свет и микрофон, который может слушать ветер и камеры для захвата изображений.

Ученые обнаружили, что пылевые дьяволы очень часто встречаются на Марсе, по крайней мере, в той части планеты, где путешествует марсоход «Настойчивость».

Также они обнаружили, что по крайней мере один пылевой дьявол генерировался в окрестностях марсохода каждый день, а дневные ветры вверх по склону также были довольно распространены. Эти события были менее распространены, чем пылевые дьяволы, но имели тенденцию вытягивать больше пыли с поверхности в атмосферу. Исследователи предполагают, что вместе взятые ветровые события дают разумное объяснение стойкости пыли в атмосфере.

Дневные ветры сильно контролируются региональными восходящими потоками на склонах бассейна Исидиса, тогда как ночные ветры с северо-запада в большей степени контролируются местной топографией и пиком на близлежащих склонах кратера Езеро.