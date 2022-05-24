Многочисленные случаи гибели дельфинов стали фиксировать в акватории Чёрного моря

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 мая 2022, 14:46

Фото: pixabay.com

По данным службы Росприроднадзора начиная с майя месяца стали фиксировать случаи массовой гибели дельфинов на побережье Чёрного моря. Глава ведомства Светлана Радиона в своём telegram написала, что служба пристально следит за ситуацией и исследует пробы воды.

«По нашей информации, большая часть пострадавших дельфинов относится к виду азовок. Стараемся оказать помощь, даже если защита требуется некраснокнижным видам, которые находятся вне полномочий Росприроднадзора», - пишет Радионова.

Анализ проб не показал превышений концентрации загрязняющих веществ. Но ряд СМИ указывает на заражение дельфинов вирусом, а значит пробы надо делать на возбудители морских инфекций у млекопитающих.

Ещё одна возможная причина гибели, когда дельфины подходят близко к берегу и получают травмы от попадания в рыболовные сети, в период сезонной миграции.

На запрос службы в Институт проблем экологии и эволюции им. Северцова ответили, что популяциям азовок, белобочек и афалин в настоящее время ничего не угрожает.