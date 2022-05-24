Инсайдеры считают, что 90% в цепочке поставок не существует для производства «зеленой энергии»

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24 мая 2022, 13:57

Фото: pixabay.com

Как ветровой, так и солнечный секторы сообщают о массовом снижении прибыли за последний год из-за проблем с цепочками поставок, неопределенности на рынке, а теперь и кризисом на Украине, пишет «Сlimate.news».

С экономической точки зрения, зеленая энергия является кошмаром для процветания. Инфраструктура для неё по-прежнему непомерно дорогая, обеспечивая минимальную отдачу от больших затрат, необходимых для ее функционирования.

Индустрия электромобилей также борется, по крайней мере, с точки зрения ее способности поставлять детали и расходные материалы. Генеральный директор Rivian RJ Scaringe говорит, что 90-95 процентов цепочки поставок просто «не существует», что не совсем перспективно для будущего технологии «чистой энергии».

«Одна из проблем этой отрасли в целом заключается в том, что, поскольку в самом ее основании она основана на государственных субсидиях и правительственных мандатах, ее рыночная стоимость никогда по-настоящему не известна», — говорит Дэниел Тернер, исполнительный директор группы Power the Future.

Без постоянных государственных денежных вливаний такие компании, как Tesla Илона Маска, не были бы теми, кем они являются в настоящее время. Индустрия зеленой энергетики в целом является скорее дымовой завесой, чем чем-либо, с экономической точки зрения.

В лучшем случае, электрический транспорт и солнечная энергия являются просто сильно субсидируемыми товарами для богатых. В худшем случае, вся зеленая индустрия — это просто уловка, чтобы разрушить индустрию ископаемого топлива, которая питает многие потребности, на которые люди полагаются, чтобы жить.

«Это большая ложь, когда экологи говорят: «Это дешево» — мы не знаем, сколько это на самом деле стоит, мы на самом деле не знаем, сколько стоит ветер и солнечная энергия», — говорит Тернер.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие западные державы продолжают продвигать агрессивные программы зеленой энергетики в качестве решения так называемого «изменения климата», сама отрасль тратит больше денег, чем получает и начала резкое сокращение за последние два года.

Общая инвестиционная стоимость таких проектов снизилась с $46,2 млрд в 2019 году до $7,5 млрд в 2021 году, поясняет отчет Industrial Info Resources, опубликованный 21 апреля. За тот же период времени количество завершенных ветровых и солнечных проектов сократилось с 240 до 66, что на 73 процента меньше.