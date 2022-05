По данным национальной метеорологической службы Франции май может стать самым жарким месяцем, побив все антирекорды этого года

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 мая 2022, 13:39

Фото: pixabay.com

Еще одна неделя экстремальных явлений с пиками 40 C в Испании и редким субтропическим циклоном в Уругвае и Бразилии. Франция и Испания страдают от изнурительной жары, поскольку циклон Якекан сеет хаос в Южной Америке, пишет «Тhe guardian».

Несезонно высокие температуры влияют как на Иберию, так и на Францию в последние дни. Температура была примерно на 10-15 ° C выше среднего благодаря южному потоку очень теплого и сухого воздуха из Северной Африки.

Так в Ла-Гааге возле Ла-Манша температура достигла отметки 26,6 градусов по Цельсию, побив майский рекорд для этого места, установленный 100 лет назад. Максимальная температура 35,5 ° C была зарегистрирована в южной испанской провинции Уэльва, а предварительный максимум 32,9 ° C был зарегистрирован во французской коммуне Монтелимар. 17 мая температура на большей части Испании, а также в южной и центральной Франции значительно превысила 30 ° C.

А уже 19 мая в четверг температура достигла временного максимума около 40 ° C в Испании с максимумами, превышающими 30 ° C по всей южной Франции.

Ожидалось, что температура усилится по всей Испании и южной Франции, и это событие станет одним из самых жарких периодов из когда-либо зарегистрированных, как с точки зрения продолжительности, так и интенсивности. По всей территории Испании, по прогнозам, температура достигнет 35-38 ° C, а в долине Гвадалквивир ожидается почти рекордные максимумы в 40-42 ° C.

Между тем, редкий субтропический циклон принес сильные ветры в Уругвай и южную Бразилию. Ранее на этой неделе циклон Yakecan обрушился на Уругвай, прежде чем переместиться на север в Бразилию. Шторм был причиной по меньшей мере нескольких смертей.

На юге Бразилии по меньшей мере 200 000 домов и предприятий остались без электричества. Циклон также позволил холодному воздуху продвинуться необычно далеко на север, с температурами, близкими к замерзанию на севере Аргентины, а также на высокогорьях на юго-востоке Бразилии во вторник.

Экстремально высокие температуры также продолжают влиять на Пакистан и северные районы Индии. 14 мая в пакистанском городе Джакобабад было зарегистрировано 51 ° C, самая высокая температура 2022 года на сегодняшний день во всем мире. Высокие температуры снова вернутся в начале следующей неделе, а максимумы, как ожидается, снова приблизятся к 50 ° C.