Байден преднамеренно разрушает энергетическую инфраструктуру Америки?

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21 мая 2022, 10:31

Фото: pixabay.com

Всего несколько лет назад Соединенные Штаты практически были энергетически независимы. Сегодня американцы наблюдают рекордные цены закупок, поскольку федеральное правительство закрывает трубопроводы, ограничивает внутреннее бурение и разрушает внешнюю торговлю, пишет «climate.news».

Джо Байден отменяет три очень важных договора аренды на разведку газа, одну на Аляске и две в Мексиканском заливе. Преднамеренное разрушение энергетической инфраструктуры Америки очевидно на данный момент, и последствия будут ужасными в течение многих лет.

На Аляске проблема заключалась в том, что «зеленые» отпугивали практически всех. Это дорого исследовать и бурить, и зелёные дали понять, что они собираются сделать этот процесс ещё более сложным и нерентабельно дорогим, и долгим.

Выполняя свое обещание бороться с «изменением климата», одним из первых шагов Байдена на посту было временное приостановление новых договоров аренды нефти и газа на федеральных землях. Однако судебные решения вынудили администрацию возобновить новые договоры аренды в апреле. Команда Байдена продолжает оспаривать эти судебные решения. Начинает складываться впечатление, что демократы борются за то, чтобы сделать Америку зависимой от иностранной нефти, создать нехватку дизельного топлива и повысить внутренние цены на бензин, что сейчас и начинает происходить.

Зеленой энергетики явно недостаточно и резкий переход на неё, напоминает самопожертвование США за идею, правда вот какую, это ещё вопрос, так как пока ещё очень грязная зелёная энергия полностью зависит от добычи ископаемых и вредит экологии планеты также как добыча нефти и газа, если не больше.

«Президент говорил о необходимости дополнительных поставок на рынке, но его администрация не смогла принять меры, чтобы соответствовать этой риторике», — сказал Фрэнк Мачайрола, высокопоставленный чиновник американского института нефти.

Он сказал CBS News: «В той ценовой среде, которую мы наблюдаем, есть негативные последствия прекращения разработки нефти и газа, как политически, так и практически».

Как и принято в Америке режим Байдена теперь обвиняет в рекордных ценах на газ президента России Владимира Путина. Национальная цена на газ составляла примерно 2,50 доллара за галлон в 2019 году и ближе к 2,00 доллара за галлон в 2020 году. Сегодня средний показатель по стране составляет 4,32 доллара за галлон, а цены вдоль Западного побережья почти 6 долларов за галлон. Многие штаты принимают меры, снижая налоги на газ, но это лишь небольшая, неузнаваемая разница.

Дэн Шрив, руководитель отдела глобального анализа Wood Mackenzie Power and Renewables, заявил, что для перехода к 100% возобновляемой энергетике потребуется удвоение длины высоковольтных линий электропередач США. Это означает только одно, что необходимо строительство более 320 000 километров новых линий электропередач. Кроме того, США потребуются огромные дополнительные емкости для хранения электроэнергии.

Демократы развязывают некоторые из самых разрушительных аспектов «Зеленого нового курса» прямо на наших глазах, поскольку активисты по изменению климата пытаются заставить американцев отказаться от нефти и перейти на полностью электрическую сеть транспортных средств, которая состоит из нормированной энергии, последующего государственного контроля и социальных кредитных баллов для путешествий.