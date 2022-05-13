На Урале отдельные участки горной тундры исчезнут в ближайшие 30 лет

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13 мая 2022, 17:49

Фото: pixabay.com

Если изменения климата продолжатся, то в ближайшие 30 лет исчезнет горная тундра на некоторых вершинах Южного Урала. Голубику и реликтовый можжевельник, золотой корень, а также другие виды эндемиков. Их заменит древесная и кустарная растительность. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН Андрей Григорьев.

«Мы наблюдаем особенно в последние десятилетия интенсивное продвижение древесной и кустарниковой растительности в сообщества горных тундр. Есть такой регион как Южный Урал, где лес высоко поднимается в горы. По нашим данным, к настоящему времени, за последние 50-70 лет на многих вершинах горные тундры уже полностью исчезли - у нас есть доказательства, что там раньше были тундры, а сейчас их нет. На некоторых вершинах, высота которых не превышает 1 200 - 1 250 м, горные тундры исчезнут, если климат будет также меняться, в ближайшие 20-30 лет», - сказал Григорьев.

В числе территорий, где пропадут тундры, ученый отметил гору Дальний Таганай, территории в нацпарке Зигальга, хребет Машак, сообщает ТАСС.

На части территорий, по словам Григорьева, сдвиг границы леса составляет тысячи квадратных километров. "Везде происходит продвижение древесной растительности выше в горы. Касаемо северных регионов: Северный Урал, Приполярный, Полярный - то в этих горных провинциях лес становится больше, увеличиваются функции леса, такие как почвозащитные климаторегулирующие, водорегулирующие", - сказал он. В первую очередь исчезновение горных тундр скажется на биоразнообразии региона, добавил ученый.