Сказка «Изменение климата» — это просто предлог для уничтожения физической инфраструктуры, которая поддерживает цивилизацию?

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

12 мая 2022, 14:32

Фото: pixabay.com

Почти все, что говорится о «кризисе изменения климата», является мистификацией, призванной деконструировать общество посредством «Великой перезагрузки» и возвестить о новой эре, предусмотренной «элитами», говорится в статье издания «Naturalnews.com».

Например, отказ от ископаемого топлива гарантирует, что больше не будет доступны удобрения для выращивания продуктов питания. Это также гарантирует, что еда не сможет добраться «от фермы до вилки», так как электрический полуприцеп не будет иметь возможности проехать через всю страну без постоянной «дозаправки» — плюс, электрических грузовиков с прицепами не существует и никогда не будет.

Кроме того, есть углекислый газ (CO2), эта «злая» молекула газа в воздухе, которая необходима для роста растений. Без него на планете больше не было бы жизни. (CO2 также не имеет ничего общего с климатическими моделями).

Оказывается, изменение климата также совершенно нормально, несмотря на все попытки «климатической бригады» изобразить его как следствие коровьего метеоризма и человеческого существования.

Что касается перехода на «зеленую» энергетику, то это тоже играет роль в этой глобальной драме. The Wall Street Journal только что сообщил, что дефицит электроэнергии ожидается не только в Калифорнии и Техасе в этом году, но и по всей стране. Также энергетический коллапс ожидает Европу в ближайшее время.

Отказ от угольной, нефтяной и ядерной энергии и замена всего этого солнечными батареями и большими ветряными турбинами не обеспечивает достаточно энергии, чтобы все продолжалось и шло в прежнем русле.

Как и во всех других аспектах «зеленой» повестки дня, всегда существует слишком большой спрос и недостаточное предложение, предположение заключается в том, что многие люди должны исчезнуть - и скоро - для того, чтобы это работало, пишет издание «climate.news».

Другими словами, переход на зеленый цвет означает массовую депопуляцию, что хорошо видно, если читать между строк. Это то, что влечет за собой современная повестка дня.