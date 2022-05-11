Более эффективные вертикальные ветряные турбины могут стать будущим ветряных электростанций

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

11 мая 2022, 11:29

Фото: pollution.news

Когда упоминаются ветряные электростанции, на ум обычно приходят традиционные винтовые турбины. Тем не менее, новая конструкция вертикальной турбины должна революционизировать производство энергии ветра. Исследователи обнаружили, что новый вертикальный дизайн может похвастаться лучшей эффективностью, чем его традиционный аналог. Они также обнаружили, что вертикальные турбины работают лучше на 15 процентов при установке парами, сообщает «pollution.news».

Вертикальные турбины вращаются вокруг вертикальной оси к земле по сравнению с винтовыми турбинами, которые вращаются вокруг горизонтальной оси. Исследовательская группа из Оксфордского университета Брукса провела более 11 500 часов компьютерного моделирования для сравнения обоих видов. Они обнаружили, что вертикальные турбины могут работать более эффективно при использовании в крупномасштабных ветряных электростанциях.

В ходе своих исследований ученые рассматривали угол массива, направление вращения, число ротора и расстояние между турбинами. Кроме того, они продемонстрировали потенциал крупномасштабного использования вертикальных ветряных турбин для выработки большего количества энергии.

Испанская фирма сделала еще один шаг вперед, используя безлопастную турбину. Эта турбина, которая, по их словам, менее опасна для дикой природы. Турбина генерирует энергию, перемещаясь вперед и назад, когда ветер ударяет по ней, колеблясь в пределах диапазона ветра и производя электричество из полученной вибрации.

Небольшой размер безлопастной турбины поражает двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, он может производить энергию ветра без требований к пространству традиционной ветряной электростанции. Во-вторых, он идеально подходит для мелкомасштабной генерации энергии на месте для домов и предприятий.