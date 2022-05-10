Швейцарским фирмам сказали готовиться к волне отключений электроэнергии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 мая 2022, 12:27

Фото: pixabay.com

Европейскому континенту не только удалось пережить две мировые войны за последнее столетие, но и выйти из пепла как процветающим странам с сильной экономикой. Но за последнее десятилетие ее левые социалистические лидеры выбрали путь самоуничтожения благодаря бездоказательному соглашению о сокращении СО2 в атмосфере и новой «религии изменения климата», пишет «Сlimate.news».

В то время как погодные и климатические условия планеты постоянно менялись с начала времен, проповедники изменения климата утверждают, что эти изменения в современную эпоху связаны с деятельностью человека, такой как выращивание продуктов питания, питание домов, производство товаров и вождение транспортных средств с дешевым, легкодоступным топливом, используемым горючими двигателями.

Чтобы быть ясным, и несмотря на то, что говорит ряд западных «научных исследований» и агентств, нет никаких доказательств того, что изменение климатических моделей связано с деятельностью человека.

И все же, благодаря этому верованию, европейский континент последовательно отучил себя от доступного ископаемого топлива и поставил вместо него непроверенные, дорогие и все еще развивающиеся альтернативы «зеленой энергии», которые оставляют страны ЕС уязвимыми и находящимися под угрозой краха их экономики.

Это касается и Швейцарии, где правительство только что предупредило более 30 000 предприятий разослав им письма о том, что отключения электроэнергии вероятны в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что гражданам настоятельно рекомендуется сократить использование электроэнергии, согласно данным сайта SwissInfo.

Первая мера, которую правительство предпримет для противодействия такой ситуации, заключается в том, чтобы призвать население снизить потребление электроэнергии. Во-вторых, запретить эксплуатацию бассейнов, систем кондиционирования воздуха и эскалаторов. Только на третьем этапе квоты на электроэнергию будут введены для экономики.

«Дефицит электроэнергии является, наряду с пандемией, самой большой угрозой для поставок в Швейцарию», — отметил министр экономики Гай Пармелин в видео, размещенном на сайте Организации по электроснабжению в чрезвычайных ситуациях (Ostral).

Перебои в поставках электроэнергии, которые могут длиться неделями или месяцами, добавил Пармелин, будут означать, что «заводы могут производить меньше, государственным органам и сервисным компаниям, таким как банки, придется сократить свои предложения, а транспортные средства, которые зависят от электричества, такие как поезда или трамваи, могут работать только в ограниченной степени».

Но проблема в Швейцарии заключается в том, что она вызвана сама собой: ветровая и солнечная энергия пока не могут заменить энергию из ископаемого топлива.

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать эти методы для расширения энергосистемы, но уменьшить использование надежных и доступных источников ископаемого топлива до такой степени, что ветер и солнечная энергия не могут компенсировать разницу, просто безумие.