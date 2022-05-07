Являются ли исследования паранормальных явлений – лженаукой?

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7 мая 2022, 19:47 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

В течение многих десятилетий исследователи изучали потенциальные связи между когнитивным функционированием (речь, память, чувства, воображения) и верой в паранормальные явления, такие как психокинез, призраки и ясновидение. Шаманы древности верили в то, что между миром живых и миром мертвых есть особый канал. Но современная наука, так и не смогла прийти к однозначному выводу. Про экстрасенсорику говорить нынче модно. Однако квалифицированную её оценку могут произвести далеко не многие.

Доктор медицинских наук, профессор психиатрии, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Викторович Виноградов как-то по случаю пояснил: «Все спецслужбы мира занимаются экстрасенсами, их изучением и использованием их возможностей в своих целях. У меня был один приятель-сослуживец, который занимался военным потенциалом США. Посидев со своими маятниками, рамками и прочими вещичками, он говорил, что Соединенные Штаты будут разрабатывать ракеты, которые смогут стартовать из-под воды с большой глубины. Ему сначала не поверили. Но через какое-то время наша агентура подтвердила: да, такие разработки действительно начались». Кстати, Виноградов являлся научным руководителем исследований в области Психолого-психиатрической защиты войск и населения в условиях военного времени.

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ.



В ХХ веке жил один блестящий физик, который верил в то, что люди могут неосознанно оказывать психическое влияние на внешний мир. И более того, это явление проявлялось в нем самом.

Австрийский физик, лауреат Нобелевской премии, профессор теоретической физики Швейцарского федерального технологического института и пионер квантовой механики Вольфганг Эрнст Паули во многом считается одним из самых блестящих физиков. Он был первым, кто предположил существование нейтрино в 1930 году, получил Нобелевскую премию по физике в 1945 году, получил широкую хвалу Альберта Эйнштейна, получил медаль Макса Планка в 1958 году и сыграл важную роль в развитии многих областей теоретической физики и квантовой теории. Паули пользовался большим уважением среди своих сверстников, обладал безупречным научным умом. Но, у него были некоторые довольно странные идеи, одна из них была позже названа «Эффектом Паули».

Началось с того, что Паули заметил странности, происходившие в лаборатории во время его присутствия, от необъяснимых событий до отказа работы оборудования. Он предположил, что все происшедшее является психокинезом, при котором умственная энергия проецируется на физическое окружение. Этой идеей Папули поделился с Юнгом.

В ходе дальнейших исследований была обнаружена последовательная связь между паранормальными убеждениями и интуитивным стилем мышления. Проще говоря, люди с высокими когнитивными способностями с такой же вероятностью верят в заговоры и паранормальные явления, как и люди с более низкими когнитивными способностями. И хотя научные исследования, в своём большинстве, приходят к отрицательному выводу в отношении существования призраков - около 30% людей по-прежнему верят в привидения и прочие паранормальные явления.

Например, в статье американских исследователей были приведены примеры низкого когнитивного функционирования: высадка на Луну и глобальное потепление являются мистификациями. Правительство США заранее знало об атаках 9/11. НЛО разбился в Розуэлле, штат Нью-Мексико.



Олаф Бланке, профессор из Швейцарского федерального института технологии (EPFL) с помощью роботизированных механизмов в своем эксперименте изменял нейронные сигналы, поступающие в мозг добровольцев с завязанными глазами. Двое из участников были настолько напуганы, что попросили остановить эксперимент. Они насчитали рядом с собой до четырех фантомных существ, которые прикасались к их спинам невидимыми пальцами.

Бланке пришёл к выводу, что иллюзию присутствия бестелесного духа вызывала задержка в обработке информации мозгом – она изменяла функции областей мозга, координирующих движения тела и его положение в пространстве. Небольшого вмешательства в работу мозга было достаточно, чтобы убедить волонтеров поверить в существование привидений. Мозг ошибочно воспринимал сигналы, принимая их собственное тело за чужое. Этим учёный объяснил для себя, почему некоторые люди чувствуют рядом с собой разного рода невидимых сущностный, иногда даже ангелов и демонов. Впрочем, есть повод усомниться в его выводах.



В 2013 году тысячи рабочих на швейной фабрике в Бангладеш прекратили работу и устроили беспорядки, требуя, чтобы призрак был удален из их здания. Проблема началась, когда работница сказала, что она чувствует себя плохо и объяснила свое состояние «нападением призрака» в туалете в женской уборной.



Медицинские власти пришли к выводу, что это было вызваны массовой истерией, также известной как массовое социогенное заболевание. Массовая истерия часто начинается, когда люди, находящиеся в состоянии стресса, превращают этот стресс в физические болезни. Вера в призраков широко распространена среди мусульманского населения Бангладеш, и нередко несчастные случаи и болезни объясняются кознями злых духов.

Имея это в виду, владельцы фабрики провели специальные молитвы на месте, чтобы удалить призрака. Фабрика даже была закрыта на несколько дней, чтобы дать всем возможность успокоиться.



СПИРИТИЗМ.



Популярность спиритизма была особенно высока в середине 19-го века. Спиритизму была посвящена книга Менделеева изданная в 1876-м. Спиритизмом занимались: Аксаков, Бутлеров, Вернадский, Достоевский, Цветаева, Блок, Гумилев, Ахматова и т.д.

В частности, Менделеев писал в своем сочинении: «Вы видите, что дело сводится на необычайность явлений и на медиумов. Быть может, придет время, что и многие атмосферные явления кто-либо отнесет к спиритическим, как пришло время отнести магнитные к электрическим».

Даниэль Дуглас Хьюм (1833-1886) считался самым знаменитым медиумом-спириталистом и иллюзионистом. У него были необычные способности к левитации, ясновидению и демонстрации психических феноменов. Хьюм имел множество высокопоставленных поклонников, включая королеву Викторию, Наполеона III, Александра II, кайзера Вильгельма I, правителей Баварии и Вюртемберга. На сеансах Хьюма появлялись Чарльз Диккенс и Конан Дойл. Попытки вывести его на чистую воду провалились - исследователи признали талант медиума.

Духи издавали звуки, играли на невидимых музыкальных инструментах, стучали. Двигались предметы даже в закрытых комнатах. Сам он говорил, что пытается доказать людям их бессмертие. Сенсационную славу в Лондоне медиум завоевал своими сеансами с левитацией. Он вылетал из одного окна и влетал в другое.



Американец Эндрю Джексон Дэвис (1826-1910) считается основателем спиритуализма, как науки. Особую известность принесли ему надиктованные в трансе книги. В этом состоянии он читал письма, запечатанные в конверте, ставил верные диагнозы, не имея медицинских знаний, назначал правильное лечение больным. Дэвис славился духовными путешествиями. Он описывал залежи полезных ископаемых, и как бы видел землю с высоты. Затем он стал общаться с духами выдающихся философов, что дало ему просветление. После этого Дэвис создал свою теорию о строении мира, духовности, смысле жизни. Медиум предсказал появление пишущей машинки и автомобиля, назвал правильное количество планет Солнечной системы. В конце жизни Дэвис открыл свой книжный магазин и торговал лечебными травами.



Считается, что именно благодаря Леоноре Пайпер (1857-1950) и ее перепиской с призраками были получены явные доказательства посмертного существования духа человека. В 1889 году она позволила провести исследования своего общения с умершими, для чего прибыла в Великобританию. Ученые считали, что в незнакомой среде будет легче доказать ее мошенничество. Но уже на первых сеансах Пайпер точно описала внешность умерших родственников доктора Лоджа, рассказала неизвестных публике подробностях из жизни его семьи и описала историю поколений. Даже нанятые детективы не смогли поколебать репутацию медиума. Исследования 1908-1909 годов настолько вымотали Пайпер, что это повлияло на ее дальнейшую карьеру. Методы контроля были буквально пыточными, а сама она стала терять свои способности. В 1911 году было объявлено, что медиум перестает давать сеансы. Но, до конца жизни она продолжала исследования загадочного феномена спиритизма.

ЭКЗОРЦИЗМ.

Большинство религий утверждают, что люди могут быть одержимы демоническими духами (Библия, например, рассказывает о шести случаях изгнания Иисусом демонов), и предлагают экзорцизм для устранения этой угрозы.

Идея о том, что вторгающиеся в тело и сознание человека духи по своей сути являются злом. Многие религии и системы верований допускают вселение в человека как благодетельных, так и злонамеренных сущностей.

Ватикан впервые выпустил официальные руководящие принципы по экзорцизму в 1614 году и пересмотрел их в только 1999-м. По данным Конференции католических епископов США, признаки одержимости демонами включают сверхчеловеческую силу, отвращение к святой воде и способность говорить на неизвестных языках. Другие потенциальные признаки одержимости демонами включают плевки, ругательства и «чрезмерную мастурбацию».



ИЛЛЮЗИИ.

Другое объяснение феномена почему люди испытывают призрачные явления, связано с магнитными полями. В эту же теорию укладывают влияние инфразвуковых волн более низкой частоты, чем способны воспринимать наши уши. Явление изучалось командой нейрофизиологов Университета Лауренциана. Исследователи разработали и создали аппарат, названный «Божьим шлемом». Устройство посылает магнитные сигналы, чтобы стимулировать определенные части мозга испытуемого.

При надевании шлем заставил многих сообщать о различных видениях, призраков и даже - Христа. Заявления участников о «чувственном присутствии» во время ношения «шлема Бога» привлекли внимание общественности и легли в основу сценариев нескольких телевизионных документальных фильмов.



Исследователи Калифорнийского технологического института разработали две новые иллюзии, которые показывают, как чувства могут влиять друг на друга, в частности, выяснилось, что звук может порождать визуальные иллюзии. Эти иллюзии возникают так быстро, что они иллюстрируют явление, называемое постдикцией (в отличие от предсказания), в котором стимул, возникающий позже, может задним числом повлиять на наше восприятие более раннего события.

Мы познаем мир через наши чувства, через постоянный поток зрительной информации, звуков, запахов и многого другого. Наш мозг принимает эти сигналы и обрабатывает их, порождая наше индивидуальное восприятие мира. Но иногда наши чувства играют с нами злую шутку, особенно в случае иллюзий восприятия.

Первая иллюзия называется Иллюзорным Кроликом. Чтобы создать иллюзию, используется звуковые сигналы и быстрые вспышки на компьютере. Вторая иллюзия называется Невидимый Кролик. В этой иллюзии на экране показаны три вспышки, первая слева, вторая в середине и, наконец, третья справа, и только первая и третья вспышки совпадают с гудками. В этом случае большинство людей вообще не видят вторую вспышку — без соответствующего звука. Отсутствие второго звукового сигнала заставляет мозг после факта решить, что вспышки на самом деле не было.

Показав, что звук может возбуждать визуальную иллюзию, исследователи обнаружили новые подсказки о том, как мозг объединяет чувства в пространстве и времени, чтобы генерировать интегрированное чувство восприятия.



ЭКСТРАСЕНСОРИКА И ПАРАПСИХОЛОГИЯ.



Профессор Осипов В.Е. в 2009 году опубликовал исследование в связи с феноменом рожениц (6–10 % рожениц описывают события, которые они ни при каких условиях не могли видеть, лежа на операционном столе). В настоящее время широкую известность в связи с исследованием экстрасенсорных явлений и в связи с телевизионным проектом «Битва экстрасенсов» получил Михаил Викторович Виноградов – доктор медицинских наук, профессор психиатрии, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Экстрасенсорику мы будем рассматривать в соответствии с определением Виноградова: «Экстрасенсорика делится на три части: 1. Самая простая часть – целительство. В известной степени к целителям можно отнеси врачей-психотерапевтов, гипнологов, которые используют свои энергетические способности для помощи больным с самыми разными заболеваниями. 2. Это яснознание. Это способность знать прошлые события. И 3-е – ясновидение – способность предвидеть какие-то события».



По постановлению правительства Виноградов являлся научным руководителем исследований в области Психолого-психиатрической защиты войск и населения в условиях военного времени. В рамках этой темы регулярно проводил экспертизу опытов по изучению экстрасенсорных способностей человека. Он рассказал, что в поле зрения спецслужб находятся по 19–20 человек в таких странах как США, Япония и постсоветском пространстве.

Виноградов считает, что экстрасенсорика и парапсихология были заложены с древности у человека, и в глубокой древности, люди могли выживать именно благодаря экстрасенсорным способностям – чувствовали опасность, ощущали врага, ощущали победу или поражение в схватке. С развитием технологий потребность в экстрасенсорике у человека стала уменьшаться. Но, у животных она сохраняется в полной мере.

Не дано до сих пор четкого объяснения таким феноменам, как телепатия и ясновидение. Четыре десятилетия американских и европейских исследований показывают, что вера в паранормальные явления связана с нашей степенью когнитивной гибкости и текучего интеллекта; тем не менее, методологические улучшения в будущих исследованиях необходимы для дальнейшего понимания взаимосвязи материального и духовного миров.

Познания в духовной области требуют особого подхода. Их зачастую относят к категории - псевдонауки. Однако псевдонаучными зачастую бывают исследования, имеющие сугубо материалистический характер. Проще всего необъяснимое назвать чушью или галлюцинациями. Сложнее попытаться увидеть его природу, так как это не укладывается в существующую парадигму.