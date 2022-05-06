Несмотря на горящие леса в Сибири, продолжается незаконная рубка деревьев

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6 мая 2022, 14:52

Фото: pixabay.com

Иркутская, Томская области и Красноярский край – лидеры по незаконной рубке лесов согласно результатам дистанционного мониторинга Рослесхоза, сообщает «Российская газета».

Контроль легальности заготовки древесины по спутниковым снимкам проводился в 2021 году на площади около 212 млн га, что позволило выявить 1175 случаев незаконной рубки, – сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2022-м году контролем будет охвачено 220 млн га земель лесного фонда. Использование спутникового мониторинга предусмотрено ФГИС ЛК, которая планируется к широкому внедрению в 2025 году.

Правда из публикации ИД «Коммерсанта» следует, что открытый спутниковый доступ уже более 8 месяцев закрыт для обычных граждан. Так что скорее всего помощи от волонтеров или просто неравнодушных граждан ждать не стоит. Это касается и космического мониторинга пожаров в России. А как мы знаем, «черные» лесорубы любят вначале вырубить, а затем поджечь.

Также сообщается, что 44% нарушений приходится на незаконную рубку. Помимо этого, мониторинг выявляет нарушения правил заготовки древесины, КоАП РФ, незаконное использование земель лесного фонда. Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ, – тоже попадают в область контроля.

По итогам 2021 года возбуждено 809 уголовных дел, в 370 случаях виновные привлечены к административной ответственности.