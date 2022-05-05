Ученые Красноярска создают новые сорта зерновых и бобовых культур для импортозамещения

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5 мая 2022, 15:16

Фото: pixabay.com

В Федеральном исследовательском центре «Красноярский научный центр СО РАН», создают новые сорта основных сельскохозяйственных культур, семена которых способны заменить импортные. Об этом сообщает Минобрнауки России.

За последние годы научно-исследовательским институтом сельского хозяйства создано более 60 новых сортов яровой пшеницы, ячменя, овса, озимой ржи, гороха, плодовых и ягодных культур. Работы ведутся под руководством академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук Николая Александровича Сурина.

Сорт является центральным звеном в растениеводстве, почти половина урожайности зависит именно от сорта. Развитие селекции сельскохозяйственных культур в крае направлено на создание сортов с повышенными адаптивными свойствами для каждой природной зоны. Они должны быть более скороспелыми и пластичными, стабильно формировать высокую урожайность в зонах их районирования. Чаще всего основным достижением каждого нового сорта является увеличение продуктивности в несколько раз и валовых сборов урожая на 35-50%.

Красноярский край является одним из ведущих регионов Сибирского федерального округа по производству зерна и занимает первое место в федеральном округе по урожайности зерновых.