Иракская песчаная буря отправила более 1000 человек в больницу

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5 мая 2022, 14:47

Фото: pixabay.com

Более 1000 иракцев были доставлены в больницу с респираторными заболеваниями в четверг из-за песчаной бури, седьмой, обрушившейся на страну за последний месяц. Ирак снова покрыт толстым слоем песка оранжевого цвета из-за серии пыльных бурь, которые становятся все более частыми в последние годы, сообщает «phys.org».

Жители шести из 18 провинций Ирака, включая Багдад и обширный западный регион Аль-Анбар, снова проснулись от густого облака пыли, покрывающего небо.

Власти провинций Аль-Анбар и Киркук, к северу от столицы, призвали людей оставаться в помещениях и не выходить на улицу.

Ирак особенно уязвим к изменению климата, поскольку за последние несколько лет он уже стал свидетелем рекордно низкого уровня осадков и высоких температур.

Эксперты говорят, что эти факторы угрожают привести к социальной и экономической катастрофе в пострадавшей от войны стране.

В начале апреля правительственный чиновник предупредил, что Ирак может столкнуться с «272 днями пыли» из 365 в году в ближайшие десятилетия.

Министерство окружающей среды заявило, что погодное явление может быть решено путем «увеличения растительного покрова и создания лесов, которые действуют как ветрозащитные полосы».