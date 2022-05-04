Росприроднадзор инициировал проверку Минэкологии Омска, где из Красной книги исключили рысь для охоты на неё

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4 мая 2022, 14:28

Фото: pixabay.com

Появилась информация о том, что рысь исключена из Красной книги Омской области по инициативе главы Минэкологии региона Ильи Лобова. Сообщается, что редкое животное наделено статусом охотничьего. Об этом сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионава в своём телеграм. «Будем делать запрос в Омск и проверять информацию», - сказано в её сообщении.

Напоминаем, что с 1 августа 2021 года вступили в силу поправки в федеральные законы «О животном мире» (статья 24) и «Об охоте», которые были приняты 22 декабря 2020 года. Где теперь главы регионов страны сами смогут определять виды разрешённой охоты, её сроки и допустимые орудия охоты.

Экологи считают, что закон даёт простор для коррупции и убийства краснокнижных животных.

Рысь без всякого шума исключили из Красной книги Омской области еще в 2021 году. А в начале 2022 года об этом узнали депутаты Законодательного собрания. Большинство региональных парламентариев проголосовали за то, чтобы включить рысь, росомаху и барсука в список животных для отстрела, сообщает информационный интернет-портал «Омск-Информ».