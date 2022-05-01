Рекордная жара выжигает урожай пшеницы в Индии

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1 мая 2022, 18:36

Фото: pixabay.com

Необычно ранняя, рекордно сильная жара в Индии снизила урожайность пшеницы, подняв вопросы о том, как страна будет решать свои внутренние потребности, пишет «Associated Press».

Во вторник Раджгарх, город с населением более 1,5 миллиона человек в центральной Индии, был самым жарким в стране, с дневными температурами, достигшими максимума в 46,5 градусов по Цельсию. Температура превысила отметку 45 C и в девяти других городах.

В Нью-Дели из-за сильной жары загорелись гигантские свалки.

Рекордная жара в марте за все время наблюдения в Индии с 1901 года — привела к задержке роста урожая. Пшеница очень чувствительна к теплу, особенно на заключительной стадии, когда ее ядра созревают.

Индийские фермеры приурочивают посадку так, чтобы эта стадия совпадала с обычно более прохладной в Индии весной.

Изменение климата сделало жару в Индии жарче, сказала Фридерика Отто, ученый-климатолог из Имперского колледжа Лондона. Она сказала, что раньше, тепловые волны, подобные этому году, ударили бы по Индии примерно за полвека.

«Но сейчас это гораздо более распространенное событие — мы можем ожидать таких высоких температур примерно раз в четыре года», — сказала она.

Уязвимость Индии к экстремальной жаре увеличилась на 15% с 1990 по 2019 год, согласно отчету медицинского журнала The Lancet за 2021 год. Она входит в пятерку стран, где уязвимые люди, такие как пожилые и бедные, подвергаются наибольшему воздействию тепла. Индия и Бразилия имеют самую высокую смертность, связанную с жарой, в мире, говорится в докладе.

Помимо Индии, другие страны также борются с плохими урожаями, которые препятствуют их способности помочь компенсировать потенциальный дефицит поставок из России и Украины, обычно крупнейших и пятых по величине экспортеров пшеницы в мире.

Министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь заявил в прошлом месяце, что урожай озимой пшеницы, вероятно, будет плохим, чему мешают наводнения и задержки с посадкой.