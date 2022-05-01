Рекордная жара выжигает урожай пшеницы в Индии

Необычно ранняя, рекордно сильная жара в Индии снизила урожайность пшеницы, подняв вопросы о том, как страна будет решать свои внутренние потребности, пишет «Associated Press».
Во вторник Раджгарх, город с населением более 1,5 миллиона человек в центральной Индии, был самым жарким в стране, с дневными температурами, достигшими максимума в 46,5 градусов по Цельсию. Температура превысила отметку 45 C и в девяти других городах.
В Нью-Дели из-за сильной жары загорелись гигантские свалки.
Рекордная жара в марте за все время наблюдения в Индии с 1901 года — привела к задержке роста урожая. Пшеница очень чувствительна к теплу, особенно на заключительной стадии, когда ее ядра созревают.
Индийские фермеры приурочивают посадку так, чтобы эта стадия совпадала с обычно более прохладной в Индии весной.
Изменение климата сделало жару в Индии жарче, сказала Фридерика Отто, ученый-климатолог из Имперского колледжа Лондона. Она сказала, что раньше, тепловые волны, подобные этому году, ударили бы по Индии примерно за полвека.
«Но сейчас это гораздо более распространенное событие — мы можем ожидать таких высоких температур примерно раз в четыре года», — сказала она.
Уязвимость Индии к экстремальной жаре увеличилась на 15% с 1990 по 2019 год, согласно отчету медицинского журнала The Lancet за 2021 год. Она входит в пятерку стран, где уязвимые люди, такие как пожилые и бедные, подвергаются наибольшему воздействию тепла. Индия и Бразилия имеют самую высокую смертность, связанную с жарой, в мире, говорится в докладе.
Помимо Индии, другие страны также борются с плохими урожаями, которые препятствуют их способности помочь компенсировать потенциальный дефицит поставок из России и Украины, обычно крупнейших и пятых по величине экспортеров пшеницы в мире.
Министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь заявил в прошлом месяце, что урожай озимой пшеницы, вероятно, будет плохим, чему мешают наводнения и задержки с посадкой.